Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-22T07:21Z
https://ria.ru/20190922/1558970336.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:247:3040:1957_1036x0_80_0_0_7bb9b2a356dc1588ac5fed53ef9d6557.jpg
РИА Новости

СМИ: Эр-Рияд сообщил Токио о готовящихся изменениях в поставках нефти

07:01 22.09.2019 (обновлено: 07:21 22.09.2019)
6151
© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
ТОКИО, 22 сен – РИА Новости. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, на нефтеобъекты которой были совершены атаки, уведомила японскую нефтяную компанию JXTG Nippon Oil & Energy о готовящихся изменениях в поставках топлива, пишет в воскресенье издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Saudi Aramco заявила, что с октября изменит поставляемый сорт нефти с легкой на среднюю или тяжелую, но не предоставила никаких объяснений данному решению. Японская сторона полагает, что поставщику необходимо больше времени, чем было изначально заявлено, для ремонтных работ установки для очистки от серы, которая необходима для производства легкой нефти.
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Вчера, 17:47РИА Новости
МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
Ранее в сентябре министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара заявил, что страна располагает запасом нефти, которого ей хватит на 230 дней, и власти готовы рассматривать возможность использования этого резерва для обеспечения нормальной жизни населения и деятельности предприятий.
По данным 2018 года, Саудовская Аравия поставляла примерно 40% от закупаемой Японией нефти, напоминает издание.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Вчера, 12:11РИА Новости
Депутат: за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоял Вашингтон
3284003
Обсудить 0
Саудовская АравияЯпонияЭкономика
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
РИА
Новости
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI оценил подлодки "Борей", способные сделать США "необитаемыми"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал о главной угрозе для России
Лента
новостей
Роберт О'Брайен
"Крым — это Австрия" и другие откровения нового советника Трампа
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Зариф назвал решение США отправить войска на Ближний Восток "позерством"
Мужчина держит стопку юаней на границе Китая и Вьетнама
Китайцы покупают иностранок. Так дешевле
Стрельбы противолодочного корабля из комплексов Кинжал
Стрельбы противолодочного корабля из комплексов "Кинжал" сняли на видео
Флаг ОПЕК
Россия привержена выполнению сделки ОПЕК+ в полном объеме, заявил Новак
Стивен Вебер и Кенеша Антуан
Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
Повстанцы-хуситы
Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
Пострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Синтерклаас, голландский Санта-Клаус, в окружении так называемых Черных Питов
Нидерланды отрекаются от своего "золотого века"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Источник: пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков
10:33Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
10:32Мэрия Владивостока проверит торговые центры после пожара в ТЦ "Максим"
10:20В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
10:17В Японии и Южной Корее отменили более 900 авиарейсов из-за циклона
10:09Выяснилось, чем российские туристы отличаются от иностранных
10:00Московские аэропорты отменяют рейсы из-за плохой погоды
09:54В ДНР заявили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:51ДНР готова бесплатно передать Сирии проект диспетчерской "скорой помощи"
09:39ДНР впервые приняла участие в выставке, посвященной восстановлению Сирии
09:39Число туристов в Москве в 2019 году может превысить 24 миллиона человек
09:34В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
09:29Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
09:21Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии
09:19Шойгу рассказал, когда началось возрождение российской армии
09:17Шойгу ответил на слова Кудрина о "раздутом" оборонном бюджете
09:16Шойгу насчитал 170 военных баз США по всему миру
09:14Шойгу признался, что совсем не употребляет спиртное
09:13Шойгу назвал свою главную мечту
09:12Мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, считает Шойгу
Лента новостейМолния