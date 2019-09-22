Госдеп призвал Россию уважать права "Свидетелей Иеговы"*

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус назвала организацию "Свидетели Иеговы"* мирной религией и призвала Россию уважать права ее адептов.

Ранее саратовский суд приговорил шестерых адептов "Свидетелей Иеговы"* к тюремным срокам от 2 до 3,5 лет.

"Глубоко обеспокоены решением российского суда посадить в тюрьму шестерых членов "Свидетелей Иеговы"* из Саратова за мирную религиозную практику. Мы призываем Россию уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ошибочно обвинять "Свидетелей Иеговы"* в экстремизме", - написала Ортагус в своем микроблоге Twitter.

Госдеп не впервые вступается за права иеговистов в России. В начале сентября Госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по ХМАО Владимира Ермолаева и Степана Ткача. Госдеп обвинил их в коррупции и нарушении прав человека. По мнению госдепа, Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семи задержанных представителей секты "Свидетели Иеговы"* при применении к ним силы.

Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Саратова, суд в четверг приговорил шестерых фигурантов дела виновными по статье УК РФ "Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Двоим из подсудимых назначено наказание в виде 3,5 лет, одному - три года, троим - по 2 года, всем с отбыванием в колонии общего режима.

Собеседница агентства добавила, что все шестеро до приговора суда находились на свободе и после его оглашения были взяты под стражу.