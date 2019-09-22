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РИА Новости

Госдеп призвал Россию уважать права "Свидетелей Иеговы"*

06:48 22.09.2019 (обновлено: 07:30 22.09.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус назвала организацию "Свидетели Иеговы"* мирной религией и призвала Россию уважать права ее адептов.
Ранее саратовский суд приговорил шестерых адептов "Свидетелей Иеговы"* к тюремным срокам от 2 до 3,5 лет.

"Глубоко обеспокоены решением российского суда посадить в тюрьму шестерых членов "Свидетелей Иеговы"* из Саратова за мирную религиозную практику. Мы призываем Россию уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ошибочно обвинять "Свидетелей Иеговы"* в экстремизме", - написала Ортагус в своем микроблоге Twitter.

Госдеп не впервые вступается за права иеговистов в России. В начале сентября Госдеп США сообщил о введении санкций против сотрудников следственного отдела по Сургуту СУСК РФ по ХМАО Владимира Ермолаева и Степана Ткача. Госдеп обвинил их в коррупции и нарушении прав человека. По мнению госдепа, Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семи задержанных представителей секты "Свидетели Иеговы"* при применении к ним силы.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Саратова, суд в четверг приговорил шестерых фигурантов дела виновными по статье УК РФ "Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Двоим из подсудимых назначено наказание в виде 3,5 лет, одному - три года, троим - по 2 года, всем с отбыванием в колонии общего режима.
Собеседница агентства добавила, что все шестеро до приговора суда находились на свободе и после его оглашения были взяты под стражу.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
20 сентября, 14:13РИА Новости
Песков не знает о суде над адептами "Свидетелей Иеговы"* в Саратове
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Свидетели ИеговыГосударственный департамент СШАРоссияСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Как будто амерам есть до них дело, лишь бы прокричать про то что РФ ущемляет права очередного меньшинства, в то время как у самих намного хуже, нежели у нас
22 сентября, 07:34
NAV I
155110011
Ig Super, а кто вы такой чтобы судить, сколько и какие религии должны быть на Земле? И что значит "зарегистрированы"? их бог регистрировал? Люди сами решают в кого верить и как. Лично сам я атеист, но против диктатуры правительтства в свободе слова и самовыражении, главное чтоб религия не была агрессивной и антидемократической,как радикальный ислам.
22 сентября, 07:34
Ston Krik
2043218103
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