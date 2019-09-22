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РИА Новости

Зариф назвал решение США отправить войска на Ближний Восток "позерством"

05:56 22.09.2019 (обновлено: 06:49 22.09.2019)
17397
© Sgt. Timothy MasseyАмериканские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
© Sgt. Timothy Massey
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS раскритиковал решение США перебросить дополнительный воинский контингент на Ближний Восток после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение об отправки дополнительных войск на Ближний Восток в качестве ответа на "агрессию Ирана против Саудовской Аравии".
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 22:37РИА Новости
Главу МИД Ирана вновь ограничили в передвижениях по США
Иранский министр назвал данный шаг Вашингтона "позерством". По его мнению, в попытке разобраться в данной проблеме "все движется в неверном направлении".
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.
В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 14:55РИА Новости
Санкции США против ЦБ Ирана отражают отчаяние, считает Зариф
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Мохаммад Джавад ЗарифCBS News (телерадиокомпания)МИД ИранаИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Иранский министр назвал данный шаг Вашингтона "позерством". По его мнению, в попытке разобраться в данной проблеме "все движется в неверном направлении". А какое верное? Хаос и бардак у арабов?
22 сентября, 07:27
Ston Krik
13000517
По вашему значит этот бардак что у арабов то надо из триземель пригнать усмирителей а может арабы сами без третьей стороны разберутся и бардак свой усмирят вроде говорят когда где двоя третий лишний будет или может дядю сему ну очень надо дешёвая нефть сам великий гуру из белого дома так говорил в стране этого гуру намечается ну очень нехорошая ситуация под названием КРИЗИС а у него столько огромных и красивых машин а эти огромные машины кушают ну очень много а простой американец не поймет а почему он будет платить дорога когда его посыльные войска стоят на страже востока с Венесуэлой не удалось провернуть надо хоть на дальних подступах хоть немного урвать революция с сланцивой нефтью закончилась кредитов фирмачи кучу и млую тележку набрали а отдавать после революции у революционеров увы нет чем вот и придется штыками дешёвую нефтянку доставлять налоги отрабатывать налогоплательщиков надо а выборы уже на носу вот и старается некоторые партнёры
22 сентября, 07:50
ISIg Super
1700003
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