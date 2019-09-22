Зариф назвал решение США отправить войска на Ближний Восток "позерством"

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS раскритиковал решение США перебросить дополнительный воинский контингент на Ближний Восток после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что президент США Дональд Трамп принял решение об отправки дополнительных войск на Ближний Восток в качестве ответа на "агрессию Ирана против Саудовской Аравии".

Иранский министр назвал данный шаг Вашингтона "позерством". По его мнению, в попытке разобраться в данной проблеме "все движется в неверном направлении".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.

В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.