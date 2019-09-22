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РИА Новости

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

05:41 22.09.2019 (обновлено: 10:37 22.09.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL/Илья Дмитрячев / Перейти в фотобанкПострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули
Пострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули
© РИА Новости / ТАСС/POOL/Илья Дмитрячев
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Пострадавший в Эймсбери британец Чарльз Роули. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей). Об этом пишет The Mirror со ссылкой на Роули и его адвоката.
Как заявил британец, случившееся очень сильно повлияло на его жизнь, поэтому он "хочет справедливости".
Посольство Российской Федерации в Великобритании
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Адвокатом Роули стал Патрик Магуаир, который представлял интересы жертв атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Он рассматривает для своего клиента вариант подачи иска против России. По словам защитника, Роули продолжает страдать "от серьезных побочных эффектов" после попадания в организм отравляющего вещества.
Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавший от отравления Роули был выписан из больницы через несколько недель. Другая потерпевшая, 44-летняя Дон Стерджес, спустя несколько дней скончалась в окружной больнице Солсбери.
Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Россия предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил бывшего премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
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В МИД прокомментировали новые санкции США по делу Скрипалей
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Отравление в ЭймсбериВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А что не миллиард? Это тот нарик, который духи выпил, как я понимаю.
22 сентября, 06:11
Светлана Писаренко
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Хороший кстати прецедент будет. Можно будет подавать иски против запада за теракты всяких там Басаевых. Которых финансировал и поддерживал запад. За развал СССР. Они сами этим хвастаются. За дефолт и многое чего.
22 сентября, 06:21
Семенов Алексей
7151000
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