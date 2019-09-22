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РИА Новости
Война в Сирии

Представители ЦПВС доставили 4,5 тонны гумпомощи в пригороды Дамаска

05:03 22.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
АЙН-ТЕРМА (Восточная Гута, Сирия), 22 сен - РИА Новости. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии привезли около 4,5 тонны продовольственных наборов в пригороды Дамаска, сообщил журналистам представитель ЦПВС Сергей Дубровин.
Жители населенного пункта Айн-Терма в регионе Восточная Гута, освобожденного около 1,5 года назад, получили рис, муку, сахар и другие продукты первой необходимости.
"Мы доставили в Айн-Терму около 4,5 тонны гуманитарной помощи, или более 750 индивидуальных наборов. Продовольственный набор включает в себя чай, рис, сгущенное молоко, муку и сахар", - сказал Дубровин.
Желающих получить помощь оказалось так много, что местным властям пришлось составлять списки и следить за продвижением очереди, которая менее чем за час составила сотни человек. В числе первых продуктовые наборы получали старики и женщины с детьми.
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"До войны в Айн-Терме жили до 150 тысяч человек. Когда сюда пришли боевики, очень многие жители предпочли уехать, население сократилось почти в 10 раз. После освобождения прошло больше года, многие решили вернуться. Теперь у нас проживают уже 50 тысяч человек, но жизнь нельзя назвать легкой - Айн-Терма по-прежнему сильно разрушена, водопровод и электросети еще не восстановлены", - сказал глава местной администрации Ахмед Али.
Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи. В ее состав включены индивидуальные рационы питания, а также мука, сахар, крупы, рыбные и мясные консервы, детские товары и медикаменты.
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Война в СирииСирияРоссияДамаск (город)
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