Представители ЦПВС доставили 4,5 тонны гумпомощи в пригороды Дамаска

"До войны в Айн-Терме жили до 150 тысяч человек. Когда сюда пришли боевики, очень многие жители предпочли уехать, население сократилось почти в 10 раз. После освобождения прошло больше года, многие решили вернуться. Теперь у нас проживают уже 50 тысяч человек, но жизнь нельзя назвать легкой - Айн-Терма по-прежнему сильно разрушена, водопровод и электросети еще не восстановлены", - сказал глава местной администрации Ахмед Али.