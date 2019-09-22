В Ставрополе разгромили слона из яблок, установленного на День города

В частности, жертвой вандалов пал слон, сделанный из яблок. Как следует из описания к посту, арт-объект, на создание которого, по данным местных СМИ, ушло семь часов, разнесли за несколько минут, обобрав с него все яблоки. В результате от слона осталась только деревянная конструкция и вбитые на нее гвозди.