В Ставрополе разгромили слона из яблок, установленного на День города

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. В Ставрополе разгромили ряд арт-объектов, установленных на Александровской площади в честь Дня города. Фото и видео произошедшего опубликованы в местном паблике "Регион-26" в "ВКонтакте".
В частности, жертвой вандалов пал слон, сделанный из яблок. Как следует из описания к посту, арт-объект, на создание которого, по данным местных СМИ, ушло семь часов, разнесли за несколько минут, обобрав с него все яблоки. В результате от слона осталась только деревянная конструкция и вбитые на нее гвозди.
Аналогичная судьба постигла цветочную арку, с которой дети сняли все сено. Кроме того, гости праздника объели крону дерева, сделанную из сахарной ваты.
День Ставрополя отмечается в четвертую субботу сентября.