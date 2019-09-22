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РИА Новости

Списки пострадавших от паводков в ДФО будут готовы в ближайшее время

03:06 22.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок
Паводок
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Паводок
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Списки пострадавших от паводков в Дальневосточном федеральном округе будут готовы в ближайшее время, все зависит от регионов, заявил РИА Новости глава Минстроя Владимир Якушев, которому поручено аккумулировать работу.
"Нет еще... В ближайшее время (будут готовы - ред.), все от регионов зависит. Задача поставлена - в кратчайшие сроки. Не в короткие, а в кратчайшие. Наиболее готовая, наверное - Амурская область. Остальные в работе все", - сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли уже списки.
Ранее Якушев на совещании в кризисном центре МЧС под руководством президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками на Дальнем Востоке попросил губернаторов максимально быстро подготовить списки пострадавших от стихии.
Сообщалось, что в четырех пострадавших от паводка регионах ДФО - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области - были подтоплены 362 населенных пункта; пострадали около 3,4 тысячи домов, в которых проживают свыше 7,8 тысячи человек, а также 19,5 тысячи приусадебных участков.
Также были подтоплены 106 социально значимых объектов, в том числе 70 мостов и 692 участка автодорог. Пострадали 658 сельскохозяйственных товаропроизводителей и 9 тысяч личных подсобных хозяйств.
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