Списки пострадавших от паводков в ДФО будут готовы в ближайшее время

"Нет еще... В ближайшее время (будут готовы - ред.), все от регионов зависит. Задача поставлена - в кратчайшие сроки. Не в короткие, а в кратчайшие. Наиболее готовая, наверное - Амурская область. Остальные в работе все", - сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли уже списки.