Списки пострадавших от паводков в ДФО будут готовы в ближайшее время

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Списки пострадавших от паводков в Дальневосточном федеральном округе будут готовы в ближайшее время, все зависит от регионов, заявил РИА Новости глава Минстроя Владимир Якушев, которому поручено аккумулировать работу.
"Нет еще... В ближайшее время (будут готовы - ред.), все от регионов зависит. Задача поставлена - в кратчайшие сроки. Не в короткие, а в кратчайшие. Наиболее готовая, наверное - Амурская область. Остальные в работе все", - сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли уже списки.
Ранее Якушев на совещании в кризисном центре МЧС под руководством президента РФ Владимира Путина по ситуации с паводками на Дальнем Востоке попросил губернаторов максимально быстро подготовить списки пострадавших от стихии.
Сообщалось, что в четырех пострадавших от паводка регионах ДФО - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области - были подтоплены 362 населенных пункта; пострадали около 3,4 тысячи домов, в которых проживают свыше 7,8 тысячи человек, а также 19,5 тысячи приусадебных участков.
Также были подтоплены 106 социально значимых объектов, в том числе 70 мостов и 692 участка автодорог. Пострадали 658 сельскохозяйственных товаропроизводителей и 9 тысяч личных подсобных хозяйств.