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РИА Новости

В ООН предложили использовать опыт СССР в деле отказа от автомобилей

03:03 22.09.2019 (обновлено: 04:45 22.09.2019)
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© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкДвижение транспорта на Садовом кольце. Москва, 1940 год.
Движение транспорта на Садовом кольце. Москва, 1940 год.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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ООН, 22 сен – РИА Новости. Сокращение числа автомобилей в городах возможно во многом за счет развития инфраструктуры общественного транспорта и хороший тому пример - опыт Советского Союза, который стоит перенять, сказал РИА Новости глава отдела транспортного передвижения Программы ООН по окружающей среде UNEP Роб де Йонг.
Во многих странах 22 сентября проводится Всемирный День без автомобиля (World Carfree Day).
По мнению де Йонга, призывов отказаться от использования автомобиля недостаточно. Городские власти должны прежде всего создать соответствующую инфраструктуру. Должна быть хорошо развита структура общественного транспорта, велосипедные и пешеходные дорожки, отметил он. Между тем, по его мнению, нет ничего предосудительного в том, что во многих странах автомобиль воспринимается как показатель статуса, составляющая имиджа человека.
"Нам не следует быть полностью против этого. Вопрос в том, как люди собираются использовать машину. Если в городе хорошая инфраструктура для передвижения (автобусы, пешеходные дорожки, дорожки для велосипедов), то, по крайней мере, для перемещения по городу, люди могли бы отказаться от поездки на машине и могли бы использовать автобус, велосипед", - отметил де Йонг.
Пешеходы на переходе
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Всемирный день без автомобиля
Глава отдела транспортного передвижения Программы ООН по окружающей среде заявил, что выступает за ограничение властями въезда в центр города. В частности он отметил, что полностью поддерживает такие меры, как введение платы за въезд в центр, повышение цен за парковку или даже запрет на въезд автомобилей, приехавших из других регионов страны.
"Если есть перегруженность дорог, мы должны быть уверены, что этим машинам, действительно, надо попасть в центр города. Например, это машины, поставляющие продукты в магазины, или это скорая помощь, экстренные службы", - добавил он.
Представитель ООН добавил, что в сейчас в моду вошли велосипеды и электросамокаты, что помогает решить проблему перенасыщенности городов автомобилями и сделать воздух менее загрязненным. Говоря о России, де Йонг выразил мнение, что в вопросе экологически чистого передвижения страна не в числе лидеров, но и не среди аутсайдеров.
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"Государства, которые входили ранее в Советский Союз, обладали очень хорошей инфраструктурой общественного транспорта. Я был во множестве городов, где общественный транспорт был действительно хорошо развит – трамваи, автобусы. В последние годы общественный транспорт несколько сдал свои позиции и сейчас больше используются личные автомобили", - отметил де Йонг.
"Думаю, важно для этих государств обратить внимание на те хорошие вещи, которыми они обладали в прошлом, и оценить, могут ли они их модернизировать, чтобы мотивировать людей использовать общественный транспорт, пешеходную и велосипедную инфраструктуру", - сказал он.
"Если мы сейчас не сделаем что-то, то очень скоро качество воздуха в городах значительно испортится, что очень негативно отразится на здоровье жителей. Думаю, сейчас наступил переломный момент – либо мы продолжим тренд последних лет на использование частных автомобилей, либо мы проведем редизайн городов", - подчеркнул он.
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