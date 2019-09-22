Скабеева дала отпор украинской журналистке в ходе дискуссии о транзите газа

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале " Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале " Россия 1 " поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.

Рассуждая на тему истекающего газового контракта между Россией и Украиной, Соколовская заявила, что после решения Cуда ЕС по газопроводу OPAL Москве придется идти на любые условия Киева, чтобы не сорвать европейские контракты.

"И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш "труп" аккуратно проплывет мимо нас", — попыталась сыронизировать украинская журналистка.

Скабеева резко отреагировала на заявление Соколовской, назвав ее слова идиотизмом.

"Главное, когда глумишься, не умереть от холода", — добавила ведущая.

Трехсторонние переговоры по газу

В четверг в Брюсселе состоялся очередной раунд консультаций между делегациями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской ГТС после завершения действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва предложила Киеву временно продлить действующий контракт на транзит газа. Он отметил, что Россия готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Украина имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет, добавил министр.

Пои этом Новак оценил итоги консультаций как конструктивные. "Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации", - сказал он.

В свою очередь, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил журналистам, что риск не подписать новое соглашение остается.

Тарифы на транзит

В субботу стало известно, что "Нафтогаз Украины" подготовил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы. По данным "Нафтогаза", при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров, а при бронировании 90 миллиардов кубических метров — 2,56 доллара.

Отмечается, что в 2019 году тариф на транзит газа составил 2,61 доллара за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость.

Политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT заявил, что таким образом Киев предлагает только выгодные для себя варианты. Представленный расчет — это всего лишь попытка сделать вид, что украинская компания идет навстречу "Газпрому", уверен он.