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РИА Новости

Скабеева дала отпор украинской журналистке в ходе дискуссии о транзите газа

02:33 22.09.2019 (обновлено: 04:47 22.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
Рассуждая на тему истекающего газового контракта между Россией и Украиной, Соколовская заявила, что после решения Cуда ЕС по газопроводу OPAL Москве придется идти на любые условия Киева, чтобы не сорвать европейские контракты.
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"И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш "труп" аккуратно проплывет мимо нас", — попыталась сыронизировать украинская журналистка.
Скабеева резко отреагировала на заявление Соколовской, назвав ее слова идиотизмом.
"Главное, когда глумишься, не умереть от холода", — добавила ведущая.

Трехсторонние переговоры по газу

В четверг в Брюсселе состоялся очередной раунд консультаций между делегациями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской ГТС после завершения действия контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва предложила Киеву временно продлить действующий контракт на транзит газа. Он отметил, что Россия готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Украина имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако гарантий этого пока нет, добавил министр.
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Пои этом Новак оценил итоги консультаций как конструктивные. "Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации", - сказал он.
В свою очередь, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил журналистам, что риск не подписать новое соглашение остается.

Тарифы на транзит

В субботу стало известно, что "Нафтогаз Украины" подготовил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы. По данным "Нафтогаза", при бронировании 60 миллиардов кубических метров транзитных мощностей украинской газотранспортной системы тариф составит 3,21 доллара за тысячу кубометров газа на сто километров, а при бронировании 90 миллиардов кубических метров — 2,56 доллара.
Отмечается, что в 2019 году тариф на транзит газа составил 2,61 доллара за тысячу кубометров топлива. Эта сумма включает и налог на добавленную стоимость.
Политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT заявил, что таким образом Киев предлагает только выгодные для себя варианты. Представленный расчет — это всего лишь попытка сделать вид, что украинская компания идет навстречу "Газпрому", уверен он.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года. Возможность заключения нового соглашения и его параметры стороны обсуждают на трехсторонних переговорах. В Москве отмечали, что контракт должен быть выгодным для России в финансовом плане, а Киев обязан представить план модернизации своей ГТС. "Газпром" и "Нафтогаз" также должны уладить споры в международных арбитражах.
Телеведущая Ольга Скабеева
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Ольга СкабееваГазпромРоссияУкраинаВ мире
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