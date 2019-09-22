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РИА Новости
Новое оружие России

NI оценил подлодки "Борей", способные сделать США "необитаемыми"

02:24 22.09.2019 (обновлено: 02:40 22.09.2019)
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
"Каждая из шестнадцати ракет Р-30 "Булава" на подводной лодке, как правило, несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают отдельные цели. Это означает, что "один "Борей" способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысяч миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму", - пишет обозреватель издания.
По его словам, в годы Холодной войны советские подводные лодки "были более шумными", чем западные подлодки, а значит, и более "уязвимыми". Эту проблему, как отмечается в статье, осознали к 1980-м годам, когда СССР импортировал из Японии и Норвегии технологии для создания подводной лодки проекта "Щука-Б", которая по акустической скрытности стала соответствовать "рабочей лошадке ВМС США" - подводным лодкам класса Los Angeles.
Теперь же оснащение позволяет подлодке проекта "Борей" быть "более бесшумной и способной оставаться незаметной на более высоких скоростях, чем подводная лодка класса Ohio, замечает автор статьи.
В настоящее время, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ РФ планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.
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Вчера, 08:00РИА Новости
Ядерный "налетчик". Опасен ли для России новый бомбардировщик США
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Новое оружие РоссииПодводные лодки проекта 955 "Борей"РоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Что-то у NI с математикой нелады: 16 ракет по 6 боеголовок = 96, а никак не 72...
22 сентября, 03:14
ААлександр
131560102
Сегодня их пресса кричит, а завтра их военные побегут в Конгресс, выбивать дополнительные деньги на "борьбу с российской угрозой"... Ну, что ж, пусть покричат. Даже приятно, что мы такие страшные. Главное - нашим военным и производителям военной техники не верить в это и не застывать, а продолжать совершенствоваться...
22 сентября, 03:10
sadin-81
16102104
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