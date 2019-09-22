NI оценил подлодки "Борей", способные сделать США "необитаемыми"

"Каждая из шестнадцати ракет Р-30 "Булава" на подводной лодке, как правило, несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают отдельные цели. Это означает, что "один "Борей" способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысяч миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят бомбу, сброшенную на Хиросиму", - пишет обозреватель издания.