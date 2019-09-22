Врачи рассказали, как оценить свои шансы дожить до 80 лет

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Японские геронтологи пришли к выводу, что практически 100-процентные шансы дожить до 80 лет имеют те, кто в 70 лет ходит энергично, как в молодости. О результатах своей работы специалисты рассказали на прошедшей в Москве российско-японской открытой конференции "Курс на здоровое долголетие в России", пишет " Японские геронтологи пришли к выводу, что практически 100-процентные шансы дожить до 80 лет имеют те, кто в 70 лет ходит энергично, как в молодости. О результатах своей работы специалисты рассказали на прошедшей в Москве российско-японской открытой конференции "Курс на здоровое долголетие в России", пишет " Российская газета ".

Японские ученые с 1997 года изучали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Анализ полученных результатов позволил сделать вывод, что человек может рассчитывать на долголетие, если в возрасте 70 лет он сохранял темп ходьбы в 1,5 метра в секунду.

Если же в данном возрасте человек в привычном для себя темпе ходьбы преодолевал в секунду не более полуметра, то вероятность того, что он проживет еще 10 лет, составила только 15-35%. При этом у мужчин данный показатель оказался меньше, чем у женщин.

"Темп ходьбы может служить хорошим индикатором, позволяющим точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека. Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме - тем дольше он проживет", - пояснил президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии, доктор Хидэнори Арай.