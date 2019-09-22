Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны

80 лет с начала Второй мировой войны

ПРАГА, 22 сен – РИА Новости. Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки, заявил премьер Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения от немецких оккупантов поселка Калинова.

"Только при освободительных боях за первый населенный пункт в Словакии, поселок Калинов, погибли 1,2 тысячи советских воинов", - напомнил Пеллегрини.

В своем выступлении, которое транслировалось сетевыми телеканалами, премьер также заявил о необходимости активно бороться с популизмом и попытками исказить ход и итоги Второй мировой войны.

"К сожалению, мы живем в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой. Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах", - подчеркнул словацкий премьер.

Пеллегрини призвал молодых соотечественников не забывать историю и ее героев.

"Надо быть гордыми (за свою страну) и всегда чтить тех, кто воевал за нашу свободу", - сказал премьер.