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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны

00:43 22.09.2019 (обновлено: 04:51 22.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. Архивное фото
ПРАГА, 22 сен – РИА Новости. Наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Красная Армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки, заявил премьер Петер Пеллегрини на торжествах по случаю 75-летия освобождения от немецких оккупантов поселка Калинова.

"Только при освободительных боях за первый населенный пункт в Словакии, поселок Калинов, погибли 1,2 тысячи советских воинов", - напомнил Пеллегрини.

В своем выступлении, которое транслировалось сетевыми телеканалами, премьер также заявил о необходимости активно бороться с популизмом и попытками исказить ход и итоги Второй мировой войны.
"К сожалению, мы живем в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой. Мы с ужасом видим возникающие псевдоисторические версии, единственной целью которых является использование их в чьих-либо политических интересах", - подчеркнул словацкий премьер.
Пеллегрини призвал молодых соотечественников не забывать историю и ее героев.
"Надо быть гордыми (за свою страну) и всегда чтить тех, кто воевал за нашу свободу", - сказал премьер.
Основная часть территории Словакия была освобождена от нацистской оккупации в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции, проводившейся с 25 марта по 5 мая 1945 года. Потери Красной Армии составили 79,5 тысяч человек, в том числе безвозвратные - 16,9 тысячи человек. В результате операции войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 200 километров, разгромили девять дивизий вермахта, освободили Словакию и создали условия для быстрого наступления на Прагу.
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38710355
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80 лет с начала Второй мировой войныСловакияРоссияСССРВ мире
Популярные комментарии
Я словак. Подавляющее большинство словак знает кто освободил Словакию. Ни один памятник советским солдатам был снесён в Словакии. Наоборот,
22 сентября, 02:35
DSDezider Stefunko
6800000
Наоборот, за ними ухаживают. Придите в Братиславу. На холму над Братиславой есть огромный памятник Славин. Единственное изменение после падения коммунизма то что добавили русский православный крест.
22 сентября, 02:40
DSDezider Stefunko
5700102
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