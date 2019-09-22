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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Индустрина, Больжедор, Персострат. Имятворчество советских родителей

12:00 22.09.2019
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Как это по-русски
Индустрина, Больжедор, Персострат. Имятворчество советских родителей
Вчера, 12:00
Революция 1917 года стимулировала поиск новых имён для новой жизни, породив народное имятворчество. В ход шли фамилии вождей, лозунги, названия растений и химических элементов. Какие ещё исторические события меняли моду на имена? Как жилось поколению Комбайнов, Урюрвкосов и Нисерх? И почему современные родители всё чаще выбирают старорусские имена?
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Эпизод подготовила Асмик Аракелян
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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