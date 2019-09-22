ДОХА, 22 сен - РИА Новости. Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным объектам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами.
"В условиях продолжающихся обстрелов, блокады и агрессии наши удары станут более болезненными, смертоносными и разрушительными, затронут районы, которые находятся еще дальше (от границы Йемена - ред.), и тогда для нас не будет никаких красных линий", - заявил в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер хуситов Малик аль-Хуси.
Он призвал мирных жителей держаться подальше от объектов, которые могут подвергнуться ударам.
Хуситы предложили прекратить удары по саудовской территории в минувшую пятницу взамен на аналогичный шаг властей соседнего королевства. Это случилось спустя неделю, как саудовская нефтяная промышленность понесла огромный урон в результате атаки беспилотников и ракет по ее нефтяным объектам на двух крупнейших месторождениях на востоке страны.
Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, но Эр-Рияд считает, что беспилотники направлялись из Ирана, а не с территории Йемена.
20 сентября, 21:30РИА НовостиХуситы заявили о прекращении авиаударов по Саудовской Аравии