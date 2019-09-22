Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами

"В условиях продолжающихся обстрелов, блокады и агрессии наши удары станут более болезненными, смертоносными и разрушительными, затронут районы, которые находятся еще дальше (от границы Йемена - ред.), и тогда для нас не будет никаких красных линий", - заявил в эфире телеканала "Аль-Масира" лидер хуситов Малик аль-Хуси.