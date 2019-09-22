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РИА Новости
Культура

"Это мы" — звезды сериалов, у которых до сих пор нет "Эмми"

20:44 22.09.2019
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© AP Photo / Matt Sayles /InvisionАнглийская актриса Эмилия Кларк
Английская актриса Эмилия Кларк
© AP Photo / Matt Sayles /Invision
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В ночь на 23 сентября в США объявят лауреатов премии "Эмми" — престижной награды, которую называют "телевизионным "Оскаром".
В последние несколько лет за рубежом вышло немало качественных сериалов с участием голливудских звезд. Но старания многих знаменитостейних так и не были оценены ТВ-критиками.
Кто из известных актеров до сих пор не завоевал ни одной "Эмми" — читайте в материале РИА.

Оливия Колман

© American Movie Classics (2016)Кадр из сериала "Ночной администратор"
Кадр из сериала Ночной администратор
© American Movie Classics (2016)
Кадр из сериала "Ночной администратор"
У британской актрисы уже есть Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля (за королеву Анну в "Фаворитке"), два "Золотых глобуса" ("Ночной администратор", "Фаворитка") и даже "Оскар" ("Фаворитка").
Но в ее коллекции нет ни одной "Эмми". В 2016 году Колман была номинирована на эту премию за роль сотрудницы разведки Анджелы Берр в шоу "Ночной администратор", но безрезультатно. В этом году у нее есть шанс получить позолоченную статуэтку крылатой женщины с атомом в руках за работу в сериале "Дрянь".

Дэвид Духовны

© Aggressive Mediocrity (2007 – 2014)Кадр из сериала "Блудливая Калифорния"
Кадр из сериала Блудливая Калифорния
© Aggressive Mediocrity (2007 – 2014)
Кадр из сериала "Блудливая Калифорния"
Американский актер, сценарист, музыкант, режиссер, писатель, известный во всем мире как агент Фокс Малдер из "Секретных материалов" за эту роль, а также за работу в телесериале "Блудливая Калифорния" (писатель-ловелас Хэнк Муди) дважды удостаивался премии "Золотой глобус".
Но так и не получил ни одной "Эмми", несмотря на то, что трижды номинировался на эту премию (1997, 1998 и 2003).

Хью Лори

© Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television Кадр из сериала "Доктор Хаус"
Кадр из сериала Доктор Хаус
© Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television
Кадр из сериала "Доктор Хаус"
Трудно поверить, но и у этого английского актера, известного во всем мире по роли гениального врача-диагноста в сериале "Доктор Хаус", нет "Эмми".
Хью Лори претендовал на награду шесть раз с 2005 по 2011 годы. Но телевизионные критики так и не присудили ему победу. А само шоу было удостоено "Эмми" дважды - в 2005 году премию получил сценарист Дэвид Шор, а в 2008 — режиссер Грег Яйтанс.

Сандра О

© BBC America (2018 – ...)Кадр из сериала "Убивая Еву"
Кадр из сериала Убивая Еву
© BBC America (2018 – ...)
Кадр из сериала "Убивая Еву"
Канадская актриса наиболее известна за роль самой характерной героини — доктора Кристины Янг — в популярном сериале "Анатомия страсти". Эта работа принесла Сандре О "Золотой глобус" и премию Гильдии актеров США, но в номинации на "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана она так и не победила, несмотря на то, что участвовала в конкурсе целых пять раз — начиная с 2005 и заканчивая 2009 годом.
В этом году она снова претендует на награду телевизионных критиков. На сей раз за исполнение главной роли в многосерийном триллере "Убивая Еву".

Эмилия Кларк

© Bighead Littlehead/Home Box Office (HBO)/Television 360 Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Bighead Littlehead/Home Box Office (HBO)/Television 360
Кадр из сериала "Игра престолов"
Да, и Мать драконов тоже в этом списке, несмотря на то, что сериал "Игра престолов" за восемь сезонов забрал более трехсот различных наград, в том числе прайм-таймовые "Эмми", премию "Хьюго" и "Золотой глобус".
Но Эмилии Кларк не стоит отчаиваться – в этом году она вновь (в четвертый раз) номинирована в категории "Лучшая актриса драматического сериала" за финальный сезон фэнтези-шоу.

Стив Карелл

© 3 Arts Entertainment (2005) Стив Карелл в сериале "Офис"
Стив Карелл в сериале Офис
© 3 Arts Entertainment (2005)
Стив Карелл в сериале "Офис"
Комик, актер, продюсер и сценарист, которого зрители лучше всего знают по роли неудачливого менеджера в комедийном сериале "Офис", до сих пор не получил "Эмми".
Это при том, что у Стива Карелла уже есть "Золотой глобус", премия Гильдии киноактеров США, а также множество номинаций на злосчастную награду телекритиков.

Кит Харингтон

© Bighead Littlehead (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Bighead Littlehead (2011 – 2019)
Кадр из сериала "Игра престолов"
Роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов" уже приносила Киту Харингтону номинацию на "Эмми" в катеории "Лучший актер второго плана в драматическом телесериале", но не победу в ней.
Зато в этом году актер претендует на награду в более престижной категории — "Лучшая мужская роль в драматическом телесериале" за работу в последнем сезоне этого фэнтезийного шоу.

Джордж Клуни

© Warner Bros. TelevisionКадр из сериала "Скорая помощь"
Кадр из сериала Скорая помощь
© Warner Bros. Television
Кадр из сериала "Скорая помощь"
Джорджа Клуни сложно назвать сериальным актером, но если бы не роль доктора Дага Росса в многосерийной драме "Скорая помощь", то мы бы не узнали весь потенциал этого актера.
Эта работа принесла Клуни две номинации на "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и, увы, ни одной победы.

Анджела Лэнсбери

© Corymore Productions (1984)Кадр из сериала "Она написала убийство"
Кадр из сериала Она написала убийство
© Corymore Productions (1984)
Кадр из сериала "Она написала убийство"
Эту актрису будет справедливо назвать "ветераном" кинематографа.
За 75-летнюю карьеру звезду детективного сериала "Она написала убийство" восемнадцать раз выдвигали на премию "Эмми", но так и не сделали победителем.
И это при том, что жюри не менее престиных конкурсов не раз отмечало ее заслуги. У Лэнсбери шесть "Золотых глобусов" и пять премий "Тони" за работы в театре.
Кадр из сериала Игра престолов
17 июля, 10:38Культура
Сериал "Игра престолов" получил больше всего номинаций на премию "Эмми"
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КультураКино и сериалыНовости культурыДэвид ДуховныХью ЛориДжордж КлуниЭммиСША
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