"Это мы" — звезды сериалов, у которых до сих пор нет "Эмми"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В ночь на 23 сентября в США объявят лауреатов премии "Эмми" — престижной награды, которую называют "телевизионным "Оскаром".

В последние несколько лет за рубежом вышло немало качественных сериалов с участием голливудских звезд. Но старания многих знаменитостейних так и не были оценены ТВ-критиками.

Кто из известных актеров до сих пор не завоевал ни одной "Эмми" — читайте в материале РИА.

Оливия Колман

© American Movie Classics (2016) Кадр из сериала "Ночной администратор" © American Movie Classics (2016) Кадр из сериала "Ночной администратор"

У британской актрисы уже есть Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля (за королеву Анну в "Фаворитке"), два "Золотых глобуса" ("Ночной администратор", "Фаворитка") и даже "Оскар" ("Фаворитка").

Но в ее коллекции нет ни одной "Эмми". В 2016 году Колман была номинирована на эту премию за роль сотрудницы разведки Анджелы Берр в шоу "Ночной администратор", но безрезультатно. В этом году у нее есть шанс получить позолоченную статуэтку крылатой женщины с атомом в руках за работу в сериале "Дрянь".

Дэвид Духовны

© Aggressive Mediocrity (2007 – 2014) Кадр из сериала "Блудливая Калифорния" © Aggressive Mediocrity (2007 – 2014) Кадр из сериала "Блудливая Калифорния"

Американский актер, сценарист, музыкант, режиссер, писатель, известный во всем мире как агент Фокс Малдер из "Секретных материалов" за эту роль, а также за работу в телесериале "Блудливая Калифорния" (писатель-ловелас Хэнк Муди) дважды удостаивался премии "Золотой глобус".

Но так и не получил ни одной "Эмми", несмотря на то, что трижды номинировался на эту премию (1997, 1998 и 2003).

Хью Лори

© Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television Кадр из сериала "Доктор Хаус" © Heel & Toe Films, Shore Z Productions, Bad Hat Harry Productions NBC Universal Television Studios, Universal Media Studios, Universal Television Кадр из сериала "Доктор Хаус"

Трудно поверить, но и у этого английского актера, известного во всем мире по роли гениального врача-диагноста в сериале "Доктор Хаус", нет "Эмми".

Хью Лори претендовал на награду шесть раз с 2005 по 2011 годы. Но телевизионные критики так и не присудили ему победу. А само шоу было удостоено "Эмми" дважды - в 2005 году премию получил сценарист Дэвид Шор, а в 2008 — режиссер Грег Яйтанс.

Сандра О

© BBC America (2018 – ...) Кадр из сериала "Убивая Еву" © BBC America (2018 – ...) Кадр из сериала "Убивая Еву"

Канадская актриса наиболее известна за роль самой характерной героини — доктора Кристины Янг — в популярном сериале "Анатомия страсти". Эта работа принесла Сандре О "Золотой глобус" и премию Гильдии актеров США, но в номинации на "Эмми" за лучшую женскую роль второго плана она так и не победила, несмотря на то, что участвовала в конкурсе целых пять раз — начиная с 2005 и заканчивая 2009 годом.

В этом году она снова претендует на награду телевизионных критиков. На сей раз за исполнение главной роли в многосерийном триллере "Убивая Еву".

Эмилия Кларк

© Bighead Littlehead/Home Box Office (HBO)/Television 360 Кадр из сериала "Игра престолов" © Bighead Littlehead/Home Box Office (HBO)/Television 360 Кадр из сериала "Игра престолов"

Да, и Мать драконов тоже в этом списке, несмотря на то, что сериал "Игра престолов" за восемь сезонов забрал более трехсот различных наград, в том числе прайм-таймовые "Эмми", премию "Хьюго" и "Золотой глобус".

Но Эмилии Кларк не стоит отчаиваться – в этом году она вновь (в четвертый раз) номинирована в категории "Лучшая актриса драматического сериала" за финальный сезон фэнтези-шоу.

Стив Карелл

© 3 Arts Entertainment (2005) Стив Карелл в сериале "Офис" © 3 Arts Entertainment (2005) Стив Карелл в сериале "Офис"

Комик, актер, продюсер и сценарист, которого зрители лучше всего знают по роли неудачливого менеджера в комедийном сериале "Офис", до сих пор не получил "Эмми".

Это при том, что у Стива Карелла уже есть "Золотой глобус", премия Гильдии киноактеров США, а также множество номинаций на злосчастную награду телекритиков.

Кит Харингтон

© Bighead Littlehead (2011 – 2019) Кадр из сериала "Игра престолов" © Bighead Littlehead (2011 – 2019) Кадр из сериала "Игра престолов"

Роль Джона Сноу в сериале "Игра престолов" уже приносила Киту Харингтону номинацию на "Эмми" в катеории "Лучший актер второго плана в драматическом телесериале", но не победу в ней.

Зато в этом году актер претендует на награду в более престижной категории — "Лучшая мужская роль в драматическом телесериале" за работу в последнем сезоне этого фэнтезийного шоу.

Джордж Клуни

© Warner Bros. Television Кадр из сериала "Скорая помощь" © Warner Bros. Television Кадр из сериала "Скорая помощь"

Джорджа Клуни сложно назвать сериальным актером, но если бы не роль доктора Дага Росса в многосерийной драме "Скорая помощь", то мы бы не узнали весь потенциал этого актера.

Эта работа принесла Клуни две номинации на "Эмми" в категории "Лучшая мужская роль в драматическом сериале" и, увы, ни одной победы.

Анджела Лэнсбери

© Corymore Productions (1984) Кадр из сериала "Она написала убийство" © Corymore Productions (1984) Кадр из сериала "Она написала убийство"

Эту актрису будет справедливо назвать "ветераном" кинематографа.

За 75-летнюю карьеру звезду детективного сериала "Она написала убийство" восемнадцать раз выдвигали на премию "Эмми", но так и не сделали победителем.