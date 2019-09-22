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РИА Новости

Женщина как опора экономики и другие юбилейные открытия Пекина

08:00 22.09.2019
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© AP Photo / Andy WongЖенский почетный караул в Китае
Женский почетный караул в Китае
© AP Photo / Andy Wong
Женский почетный караул в Китае. Архивное фото
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Более полутриллиона долларов в год — таков экспертный прогноз объема покупательского спроса в Китае в 2020 году, причем не всего, а только в сегменте старшего поколения. У младшего — свой спрос, куда больше, и традиционно считалось, что он-то и является опорой, задает тон развитию китайской экономики.
Однако выясняется, что у этой самой экономики опор несколько больше. Одна из таких несущих конструкций — женщины среднего и старшего возраста. В английской версии пекинской "Жэньминь жибао" их называют красивым словом "дамы" (damas), а соответствующий сегмент экономики "дамским".
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Дело в том, что в китайской — весьма матриархальной — цивилизации семейными финансами и вообще благосостоянием распоряжается женщина. Кстати, как и во многих других странах Азии. Было замечено, что в 2013 году, во время всяких финансовых потрясений, китайские женщины начали скупать золото в неумеренных количествах — и таким образом придали мощное ускорение национальной экономике, выплеснув в нее наличность.
В следующем году число китайцев в возрасте за шестьдесят составит 255 миллионов, или 17,8 процента населения. Это они будут обладать упомянутой покупательной способностью в полтриллиона долларов с лишним. Кстати, в китайской экономике доля индивидуальных (семейных) инвесторов составляет почти 29 процентов.
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Все вместе это означает, что китайская экономика развивается благодаря многим факторам. Порой весьма неожиданным. Например, подушкам и спальным местам в дневное время. Вроде бы совсем мелочь — капсула для короткого дневного сна во время обеденного перерыва стоит 20 юаней (около трех долларов) в час. Но сколько в стране таких офисных работников? А сколько из них дополнительно покупает подушки разных моделей, чтобы спать лицом на столе? Эта неожиданно вспыхнувшая мода привела к тому, что только на одном сайте продается до 800 моделей таких подушек темпами по десять тысяч штук в месяц. Эта "подушечная экономика" тоже вносит свой вклад, пусть и небольшой, в то, что принято называть "китайским чудом".
Приведенные выше данные являются частью идущего сейчас в Китае масштабного и очень поучительного процесса — подведения итогов 70 лет существования КНР. Юбилей будет 1 октября, и самоупоенным материалам, наполненным статистикой, несть числа, а будет их еще больше. Да и почему бы не гордиться успехами, если они есть?
Многие исходящие из Пекина грандиозные цифры роста стали для нас уже привычны. Все знают, что за 40 лет реформ Китай вывел из нищеты 750 миллионов человек — мировой рекорд. Будет интересно посмотреть, объявят ли 1 октября, что и бедных в стране больше нет. Провинциальные власти, особенно в таких проблемных регионах, как Ганьсу, осторожно объясняют, что им еще нужно время. Но миллионом больше, миллионом меньше — общая картина уже ясна.
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Или вот только что опубликованные цифры: за 70 лет ВВП страны вырос в 175 раз (на самом деле речь о чуть более коротком периоде — между 1952-м и 2018 годом). Известно, что творилось с этим ВВП (и с китайским обществом) за десятилетия маоистских экспериментов, но общий юбилейный счет, бесспорно, впечатляет.
По одной из систем подсчета (паритету покупательной способности валют) Китай уже обогнал США, став первой экономикой мира. Когда это же случится по другой методике (по номинальному курсу валют) — вопрос дискуссионный. По оценкам американских специалистов, не раньше 2029 года, однако есть и куда более оптимистичные прогнозы. Но это уже тоже не принципиально: как с бедностью — годом больше, годом меньше.
Так что самое полезное пока — это не завистливо заучивать наизусть набор из общих юбилейных цифр, а смотреть, как китайские эксперты тщательно анализируют частности, и понимать, что мелочей нет, особенно с учетом численности населения страны.
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Дело в том, что чуть не ключевой компонент "китайского чуда" — именно демография страны. Этот вопрос анализируют и авторы очередного взволнованного американского материала на тему "как бы задавить Китай". Таких статей в СМИ США сейчас чуть ли не больше, чем юбилейных публикаций в Китае.
Так вот, американские авторы говорят: нет ничего принципиально нового в том, как КНР развивала свою экономику (после, стоит помнить, полной катастрофы маоистского периода). Сначала вы производите и продаете дешевые товары. Вы продаете их в основном за рубежом просто потому, что у вашего населения нет денег даже на это. Но через какое-то время такая тактика дает вам начальный капитал, инфраструктуру и опыт для того, чтобы начать следующий этап развития — сделать свою страну центром инноваций. Точно так же в свое время действовали Германия, Франция и Япония.
Во всех упомянутых случаях США вовремя устранили угрозу, обвиняя конкурентов в нечестной торговой или финансовой политике. А вот с Китаем не получается — в том числе потому, что там живет слишком много людей и страна уже доросла до той стадии, когда рост ее экономики обеспечивается внутренним потреблением. То есть "дамами", подушками и множеством иных чисто внутренних факторов.
Тут авторы американской публикации начинают давать своей администрации полезные советы: надо не учинять против Китая торговую войну (поздно), а начинать конкурировать с ним по части инноваций и прочей умной экономики. Правда, с идеями, как перейти от теории к практическому воплощению, у них явные проблемы.
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