Нидерланды отрекаются от своего "золотого века"

"Золотого века" Голландии больше не существует. Его просто вычеркнули. Первым сделал это музей Амстердама, который официально объявил, что больше не использует термин "золотой век", описывая период XVII столетия. То есть ту эпоху, в которую страна достигла наивысшей стадии культурного и экономического развития. Объяснение простое: "Позитивные ассоциации, связанные с этим термином, <…> не охватывают всей исторической реальности периода. Этот термин игнорирует многие негативные стороны XVII века, такие как нищета, война, принудительный труд и торговля людьми".
Попросту говоря, голландские музейщики вдруг застеснялись своего колонизаторского прошлого. При этом даже в объяснении они аккуратно опустили термины "колониализм" и "рабство".
Сказать, что это вызвало бурные споры в Нидерландах, — не сказать ничего. Термин "золотой век" прочно вошел в учебники, закреплен научной литературой, увековечен в памятниках. Многие голландцы восприняли отказ от устоявшегося исторического понятия как оскорбление. Лидер партии "За свободу и демократию" Герт Вилдерс гневно обвинил левых в том, что "они уничтожают Нидерланды своей ложной политкорректностью". Тьерри Боде, политик, возглавляющий "Форум за демократию", назвал одержимость темной стороной славных периодов истории признаком "культурной болезни", распространяющейся в обществе. А его политическая сила в противовес решению музея запустила цикл документальных фильмов, пропагандирующих "золотой век".
В спор оказался вовлечен даже премьер-министр страны. Марк Рютте, сам дипломированный специалист по истории Нидерландов, на пресс-конференции заявил, что идея отказаться от термина "золотой век" — это "нонсенс". Но признал очевидную истину: в тот период не все было хорошо.
Примерно так же оценили инициативу музея Амстердама читатели самой крупной газеты страны De Telegraaf. В онлайн-опросе, проведенном изданием, 96% все это назвали "чушью".
Казалось бы, в обществе полное единение по поводу "золотого века". Однако не сомневайтесь: вскоре инициатива получит продолжение и будет подхвачена другими музеями, историками, авторами. Потому что это далеко не первый шаг в данном направлении.
Например, еще недавно многие крутили пальцем у виска, когда голландские музеи в угоду той же политкорректности цензурировали общепринятые названия произведений искусства. Так, большой шум стоял вокруг переименования Рейксмюсеумом (главный музей Нидерландов) картины голландского художника Симона Мариса "Молодая негритянская девушка". Музей решил убрать "обидное", с его точки зрения, слово, в результате чего картина получила название "Молодая девушка с веером".
Все возмутились, но ничего, за этой картиной последовали другие. В общей сложности музей переименовал 132 произведения искусства, изменив те названия и описания, которые, по мнению специально нанятых для этого экспертов, намекали на "евроцентризм и мышление западного превосходства". Использовать слово "колониализм" музейщики опять-таки постеснялись.
Само собой, примеру основного музея Нидерландов последовали многие. Так, Морицхейс, ведущий музей Гааги, известный богатой коллекцией Вермеера, стыдливо убрал из фойе статую человека, чье имя содержится в названии музея, — Иоганна Морица. Поскольку тот был правителем голландских колоний в Бразилии и сколотил состояние на работорговле, мало кто сомневается, что действия гаагских музейщиков продиктованы попыткой слегка очистить свой имидж от колониального налета. Но сам музей тоже пытается избегать подобных терминов и объяснений.
Тенденция всем ясна и понятна. Тем более что все это происходит на фоне сезонного обострения, которое Голландия переживает с приближением каждого Рождества. Речь идет о нещадной борьбе, раскалывающей общество по поводу так называемых Черных Питов (Zwarte Piet), темнокожих помощников Синтерклааса, голландского Санта-Клауса. Так уж традиционно повелось, что голландцы не мыслят праздник без этих Питов, как мы без Снегурочки. И да, получается, что тамошний Дед Мороз держит в услужении людей африканской наружности. До какого-то времени это никого не смущало, но с 1980-х годов постепенно началась борьба за отказ от этой "колониалистской" традиции.
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На первых порах призывы убрать темнокожих Питов в голландском обществе тоже воспринимали со смехом, как и сейчас в случае с "золотым веком". Причем основной аргумент выглядит довольно просто: само имя Черный Пит подсказывает, что он не должен быть белым. Но страсти с годами накаляются и уже выливаются в ежегодные противостояния сторонников и противников Питов. Доходит до физических столкновений и блокирования трасс.
И в этом году споры вокруг "золотого века" проходят на фоне уже начавшейся борьбы за и против помощников Синтерклааса. Тяжелее всех приходится государственному телеканалу NTR, который ежегодно освещает рождественские церемонии и вынужден как-то балансировать между одним и другим лагерем. В этом году приняли тяжелое решение о том, что на организуемой каналом церемонии прибытия Синтерклааса в Голландию (по легенде, он приплывает из Испании) его слуги будут не полностью черными, а местами вымазаны в саже. Детям объяснят это тем, что Питы пролезают с подарками через дымоходы, потому они и черные. Голландские либералы в восторге, консерваторы негодуют. А значит, очередные стычки в день прибытия предрождественского гостя обеспечены.
Такова она, неумолимо набирающая обороты борьба за политкорректность, которая все активнее требует от европейцев отказываться от сложившихся традиций, истории, терминологии, обрядов. Именно поэтому, на первый взгляд, безобидные слова Урсулы фон дер Ляйен, еще даже не вступившей в должность главы Еврокомиссии, о необходимости защищать "европейский образ жизни" вызвали такой шквал критики со стороны либералов всех мастей.
Политкорректность наступает, традиционная Европа явно проигрывает в этой борьбе.
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