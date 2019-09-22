Нидерланды отрекаются от своего "золотого века"

В.О. Ключевский писал: "В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей". Почему получилось именно так? Розанов знает.

"Кухаркины дети", их радетели и потомки В.О. Ключевский писал: "В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей". Почему получилось именно так? Розанов знает.

Казалось бы, в обществе полное единение по поводу "золотого века". Однако не сомневайтесь: вскоре инициатива получит продолжение и будет подхвачена другими музеями, историками, авторами. Потому что это далеко не первый шаг в данном направлении.

Тенденция всем ясна и понятна. Тем более что все это происходит на фоне сезонного обострения, которое Голландия переживает с приближением каждого Рождества. Речь идет о нещадной борьбе, раскалывающей общество по поводу так называемых Черных Питов (Zwarte Piet), темнокожих помощников Синтерклааса, голландского Санта-Клауса. Так уж традиционно повелось, что голландцы не мыслят праздник без этих Питов, как мы без Снегурочки. И да, получается, что тамошний Дед Мороз держит в услужении людей африканской наружности. До какого-то времени это никого не смущало, но с 1980-х годов постепенно началась борьба за отказ от этой "колониалистской" традиции.