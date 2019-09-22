Доминго, Каррерас, Рамаззотти. Кто будет петь в Москве этой осенью

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Павел Сурков. В Москву едут Доминго, Каррерас, The Rasmus, Лара Фабиан, Эрос Рамаззотти и другие звезды. О главных концертах осени, а также о том, почему не стоит их пропускать, — в материале РИА Новости.

Двадцать четвертое сентября — время для рок-ностальгии: в этот день в "Крокус Сити Холле" выступит группа Evanescence. Однозначные герои начала 2000-х, любимцы романтичных юношей и девушек, уже семь лет не выпускали полноценного нового материала. Однако два года назад они переиграли в электронной аранжировке свои старые хиты (добавив, впрочем, две новые композиции) в ремикс-альбоме "Synthesis".

Собственно, с этим обновленным саундом (и частично скорректированным составом) группа и отправилась в очередной концертный тур. Отличный способ вспомнить, как десять лет назад зажигали под "My Heart Is Broken" — ее-то обязательно сыграют, — и убедиться, что Эми Ли все еще весьма хороша собой.

Октябрь — время классической музыки: как минимум три концерта заслуживают пристального внимания. Увидеть вместе легендарных "трех теноров" после смерти Лучано Паваротти, увы, не получится, но оставшаяся пара великих оперных голосов — Хосе Каррерас и Пласидо Доминго — приезжают в Москву.

Первого октября в Государственном Кремлевском дворце выступает Каррерас в сопровождении симфонического оркестра "Русская филармония". В программе заявлены лучшие оперные партии — фактически the greatest hits для неофита: Каварадосси, Хосе и Калаф в одном концерте.

А 17 октября в "Крокус Сити Холле" выступает уже Пласидо Доминго, причем в программе у маэстро и оперные арии, и сцены из оперетт, и даже итальянские народные песни, которым, собственно, посвящена одна из последних студийных работ мастера. Добавим сюда специального гостя Юрия Башмета — и перед нами одно из главных музыкальных и светских событий осени.

И третье важное событие из области классической музыки — концерт Теодора Курентзиса и его коллектива musicAeterna в Консерватории 23 октября. Дирижер представит собственную трактовку моцартовского "Реквиема": постановка держится в строжайшем секрете, все билеты — именные, а при входе в зал даже придется сдать мобильные телефоны. Главный enfant terrible классической музыкальной сцены — в своем репертуаре!

От классики — к другим жанрам. В "Крокус Сити Холле" 7 и 8 октября с двумя концертами выступит Лара Фабиан. У нее выходит новый альбом "Papillon" ("Бабочка"), и все шоу будет посвящено теме преображения. Госпожа Фабиан в очередной раз совершенствует собственный имидж, песни ее по-прежнему мелодичны и по-хорошему неспешны, ну а в концертной программе обещают некие невероятные спецэффекты.

Двадцатого октября все в том же "Крокусе" празднует 20-летие одна из главных отечественных рок-групп — "Мельница". Нас ждет своеобразная ретроспектива их творчества, презентация новой "живой" пластинки и, конечно же, фирменный мощный саунд. "Мельница" славится трепетным и филигранным отношением к звучанию, ну а голос Натальи О’Шей — один из лучших (если не лучший) в отечественном роке. Добавим сюда набор радиохитов, проверенных временем, — так что рекомендуем поторопиться: фанаты группы быстро раскупают билеты.

В октябре посетит Москву и один из самых титулованных итальянских поп-певцов: Эрос Рамаззотти играет в "Крокусе" два концерта 10 и 11 октября. У синьора Рамаззотти на подходе новый альбом, но нынешний тур — это подборка хитов за почти 40-летнюю карьеру. Отличный способ ощутить привкус вина из Лацио посреди осенней хандры.

Рок-сезон продолжится концертом The Rasmus в Adrenaline Stadium 1 ноября. Два года назад у группы вышла новая пластинка "Dark Matters", весьма тепло принятая публикой, — ее-то материал и стал основой для нынешнего концертного тура. Впрочем, без песен с предыдущих восьми альбомов тоже не обойдется: финских рокеров и особенно их вокалиста Лаури Юлёнена у нас нежно любят.