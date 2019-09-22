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РИА Новости

Авторы МИА "Россия сегодня" получили награды Всероссийского конкурса СЖР

18:00 22.09.2019 (обновлено: 09:27 23.09.2019)
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© РИА НовостиАвторы МИА "Россия сегодня" получили награды Всероссийского конкурса СЖР
Авторы МИА Россия сегодня получили награды Всероссийского конкурса СЖР
© РИА Новости
СОЧИ, 22 сен – РИА Новости. Награды победителей Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2018 года Союза журналистов России получили в воскресенье на форуме "Вся Россия – 2019" представители МИА "Россия сегодня" Лина Алексюнайте и Игорь Кривицкий. Авторы центра инновационной журналистики агентства отмечены за мультимедийный сериал "Бездомные. Выход" и подкаст "Рак. Победим".
Сериал "Бездомные. Выход", подготовленный совместно с проектом "Ангар спасения" православной службы "Милосердие", стартовал 12 ноября 2018 года. Его героями стали четыре человека, по разным причинам лишившихся крова: Алексей Евгеньевич, Паша, Руслан и Лёша. Семь недель журналисты в режиме реального времени вели хронику их быта, рассказывая, как эти люди решают свои проблемы, выполняют данные им задания.

"Это был журналистский и социальный эксперимент. В течение 50 дней четверо бездомных с нашей помощью пытались изменить свою жизнь, а мы рассказывали об их шагах в эпизодах мультимедийного сериала", – сказала, принимая награду, Лина Алексюнайте.

Проект "Рак. Победим" был запущен в октябре прошлого года. Его герои – участники ежегодных Всемирных детских игр победителей, которые уже 9 лет подряд организуют в Москве волонтеры фонда "Подари жизнь". Подкаст состоит из 5 эпизодов: "Диагноз", "Госпитализация", "Лечение", "Выписка", "Победители". Каждый из них – это истории, рассказанные самим детьми, их близкими и врачами. Эпизоды подкаста доступны на платформах Apple Podcast, TuneIn, Google Podcasts, Podcast Addict.
"Подкаст "Рак. Победим" – полностью документальный, построенный на историях детей, которые преодолели онкологическое заболевание и живут обычной жизнью. В подкасте нет диктора: дети, их родители и врачи сами рассказывают свои истории", – отметил Игорь Кривицкий.
Форум современной журналистики "Вся Россия-2019" проходит в Сочи с 21 по 27 сентября. В нем принимают участие более полутора тысяч делегатов. Победители Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2018 года Союза журналистов России определялись в четырех номинациях: "Спецпроект года", "Лучшая авторская публикация (программа)", "Лучший дизайн", "Лучшая операторская работа (работа фотографа)".
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МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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