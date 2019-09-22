Китайцы покупают иностранок. Так дешевле

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. Женитьба на китаянке обойдется дорого: традиционный выкуп за невесту достигает сотен тысяч юаней (больше миллиона рублей). На этом фоне иностранка для китайца выглядит экономвариантом. Но иногда сватовство принимает настолько уродливые формы, что напоминает работорговлю. Как с этим борются власти КНР — в материале РИА Новости.

Невеста на заказ

Сегодня заказать с доставкой на дом можно практически все. И Китай — один из мировых лидеров по масштабам интернет-торговли. Удаленный шопинг для жителей Поднебесной стал привычным делом. Порой по интернету приобретают даже невесту.

В начале сентября власти Индонезии отчитались о возвращении на родину четырнадцати женщин, которых "заказали по почте" в Китай. Поставку невест оформляли специальные брачные агентства. Девушкам обещали работу или денежное вознаграждение, однако многие не подозревали, на что идут.

В индонезийском МИД предупредили: тем, кто хочет выйти замуж за иностранца, нужно быть осторожными, знакомиться с будущим мужем следует заранее, не поддаваться на обещания хорошей жизни и обязательно регистрировать брак по закону. Репатриированным девушкам повезло, но многим так и не удастся вернуться домой.

Фирм, которые помогают китайцам — чаще всего из сельских районов — найти подходящую жену, немало. Со многими девушками брак официально не регистрируют, не оформляют им вид на жительство, не предоставляют прописку, а потому у родственников шансов найти их почти нет. В подобной ситуации оказываются невесты из не очень богатых стран, например Вьетнама, Лаоса.

© AP Photo / Alexander F. Yuan Жених помогает своей девушке выбрать свадебное платье в Пекине © AP Photo / Alexander F. Yuan Жених помогает своей девушке выбрать свадебное платье в Пекине

В июле в прессе появились сообщения о том, что китайские мужчины покупают даже пакистанок. Посол КНР в Исламабаде в связи с этим призвал наконец наказать нелегальных брачных "брокеров".

Надо сказать, не все попадают в рабство по неосторожности. Некоторые идут на этот шаг осознанно, чтобы заработать денег и обеспечить оставшуюся на родине семью. Бывает, что родители намеренно избавляются от "лишнего рта" или продают дочь в надежде на лучшее будущее для нее. "Покупатели" при этом иногда даже не подозревают, что нарушают закон.

Китайские власти активно борются с проблемой. В СМИ появляются новости о задержании брачных агентов, а телеканалы снимают сюжеты о судьбах купленных жен и их мужей. Распространившуюся практику обсуждают и на высоком уровне: в июле главы МИД Китая и Индонезии поднимали тему торговли людьми на переговорах.

Однако у этого явления куда более глубокие корни. Иностранок "выписывают" не от хорошей жизни — жениться на соотечественнице бывает просто невозможно. В Китае на 100 девочек приходится от 107 до 116 мальчиков. Такой дисбаланс привел к тому, что женитьба на китаянке стала дорогим удовольствием.

Процент на сваху

"В Юйцзяне открылись курсы повышения квалификации для свах" — такой заголовок недавно появился в одной из китайских газет. Публикация вызвала бурное обсуждение. Для китайской молодежи любовь и брак — вовсе не личное дело. В развитии их отношений и устройстве семейной жизни участвуют родители и близкие родственники. Если невесту или жениха не удается найти самостоятельно, помогает сваха. Как правило, в этой роли выступает пожилая женщина, которой на пенсии нечем заняться, — соседка, бывшая коллега или одноклассница родителей.

Делается это, как правило, из лучших побуждений, ради "улучшения кармы": свахи верят, что чем больше любящих сердец сведут, тем благосклоннее к ним будут высшие силы. Однако сводниц упрекают в меркантильности: за свою работу они получают процент от сделки.

И в этом, по-видимому, причина повышенных запросов со стороны родственников невесты в последние годы. В деревнях размер выкупа варьируется от 100 до 400 тысяч юаней (от одного до четырех миллионов рублей) — почти в два раза больше, чем пять лет назад, что соответствует заработку обычного фермера за несколько десятков лет.

Центральный комитет Компартии Китая совместно с Госсоветом КНР в феврале выпустили документ с призывом взять под контроль "порочную практику". Правительство хочет воспитать в людях приверженность социалистическим ценностям, а помочь им в этом должны специально обученные, квалифицированные свахи. Они, согласно замыслу чиновников, не только будут помогать бесплатно, но и убедят семьи молодоженов в ненадобности свадебных выплат.

Власти не ограничиваются рекомендациями, а показательно наказывают "провинившихся". Например, в 2018 году в провинции Хэнань слишком большой выкуп за невесту приравняли к работорговле. Согласно указу местного правительства, он не должен превышать 20 тысяч юаней (около двухсот тысяч рублей), в противном случае нарушителей могут обвинить в торговле людьми и мошенничестве.

Дорогая супруга

Официально размер выкупа нигде не обозначен, опираться приходится на традиции. Есть, однако, примерные сводки . Самое крупную сумму выплачивают на востоке — от 80 тысяч юаней, но там и зарплаты выше. На втором месте — север и северо-восток, 60-80 тысяч. В среднем 50 тысяч платят за невесту на юге. При этом в Тибете, к примеру, вместо денег могут потребовать яка.

"Сейчас в Китае мужчина без квартиры точно жену себе не найдет, — объясняет РИА Новости китаянка из города Сиань провинции Шэньси. — В нашем городе минимальная сумма за невесту — 70 тысяч юаней, в деревне — больше, где-то 150-200 тысяч. Когда женился мой брат, родители купили ему квартиру и подарили комплект золотых украшений".

Но эта тема часто становится яблоком раздора. "В нашей семье квартиру решили оформить на брата. И тут уже возникает первая проблема — некоторые девушки после свадьбы хотят переоформить имущество на себя или записаться в собственники, хотя они в покупку жилплощади вообще не вложились", — говорит собеседница агентства.

Споры из-за выкупа стали предметом предсвадебных скандалов в Китае. Издание The Global Times описывает историю жениха, поругавшегося с невестой в день свадьбы. Его семья выделила 200 тысяч юаней, эти деньги родственники откладывали десять лет, но сумма сторону невесты не впечатлила. Дошло до рукоприкладства, и девушка умерла от побоев в день замужества.

© AP Photo / Ng Han Guan Рабочий убирает конфетти после свадебной церемонии в Пекине, Китай © AP Photo / Ng Han Guan Рабочий убирает конфетти после свадебной церемонии в Пекине, Китай

Конечно, это экстремальный случай, гораздо больше довольно прозаичных историй. Жительница Харбина по фамилии Ло привела РИА Новости несколько примеров из жизни знакомых. "Моя подруга со своим парнем встречалась со школы, лет десять, наверное. Когда дело дошло до свадьбы, мама жениха заявила, что выкуп заплатит только после заключения брака. Вообще, так делать не принято, и родители невесты, конечно же, были против такого расклада. Ругались-ругались, в итоге так и не поженились", — рассказывает Ло.

Другая пара развалилась из-за того, что стороны не сошлись в цене. Родители невесты требовали 50 тысяч юаней и золото, а мать жениха торговалась — предлагала 30 тысяч вместе с украшениями. Договориться не удалось, свадьба не состоялась.

Ло отмечает, что дело не в деньгах, а в традиции. "Некоторые вообще не собираются ничего давать, может, средств не хватает, может, просто скупердяи. Но у нас так заведено: неважно сколько, важно — что вы уважаете меня и моих родителей, поэтому даете деньги. Все равно они потом достаются молодой семье", — заключает девушка.