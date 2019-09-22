Душевная беседа и почасовая оплата. Кто и зачем покупает и продает дружбу

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Мария Семенова. "Друг на час" — новая услуга, быстро набирающая популярность. В соцсетях или на сайте объявлений можно найти человека, чтобы сходить с ним вместе в кино или зоопарк, съездить на рыбалку или поболтать за кружкой пива. Такой "друг" делает то же, что и обычный, только берет за это деньги. Кто и зачем пользуется этой услугой, разбиралось РИА Новости.

"Появилась конкуренция"

По данным "Авито", спрос на "друзей на час" за последний год вырос почти в три раза. Едва ли не каждый день публикуются новые объявления желающих заработать на дружбе. Ценник начинается от 100-300 рублей за полчаса переписки в мессенджере и доходит до нескольких тысяч за личную встречу. Большинство "друзей на час" не имеют психологического образования и специальной подготовки, но готовы поделиться жизненным опытом, поддержать, утешить и обсудить личные проблемы.

В "профессию" все они попали одинаково: были пользователями сайта (продавали или покупали б/у вещи), увидели объявления "друзей на час" и решили попробовать выступить в этой роли, потому что "просто интересно". Первопроходцы же заимствовали опыт Японии и западных стран.

Максим Ярош стал "другом на час" два с половиной года назад. Когда он начинал, ниша была практически свободна, а сегодня, замечает Максим, уже есть конкуренция. "Раньше каждые выходные были забиты встречами, в неделю доходило до пяти. Сейчас гораздо реже. Я брал по 1000 рублей за час, теперь понизил до 700-800 рублей — ничего не поделаешь, рынок. Люди почувствовали халявные деньги", — рассказывает он.

Многие его конкуренты предпочитают виртуальное общение, но Максим это не признает. "Я знаю, что девушки берут 300 рублей в час за разговор по телефону, однако мне гораздо интереснее видеть человека "вживую", его мимику, смех, эмоции", — замечает он.

Все расходы во время встречи — за еду, напитки, билеты на мероприятия — берет на себя клиент. "Одна моя знакомая до сих пор не перестает удивляться, что люди готовы оплачивать мое время. Первые встречи это было очень непривычно. Потом уже брал деньги безо всякой неловкости. Я сразу давал человеку понять: это моя подработка. Любые напитки и еда — за их счет. Я не альфонс, но иначе потеряется суть бизнеса", — объясняет Максим.

Среди "друзей на час" — люди любого пола и возраста. Есть объявления и от студентов, и от пенсионеров.

"Чувствуется пустота в людях"

"Друзья на час" уверены: в современном обществе люди все более одиноки.

"Сейчас век технологий, все в гаджетах. Постоянно так бывает: парень что-то говорит, а его девушка в телефоне, одним глазом на него смотрит и кивает. Человек, может быть, интересуется живописью, любит фильмы, романы определенного жанра, но он — белая ворона и поговорить об этом не с кем, а поделиться хочется", — рассуждает Максим.

"У людей есть потребность общаться. Кому звонить, если хочется поговорить с другом, а друга нет?" — задает риторический вопрос Василий Галактионов, освоивший "профессию" несколько лет назад.

Максим утверждает, что одиночество его клиентов видно невооруженным глазом: "Чувствуется пустота в людях. Они потерянные, закомплексованные. Хочется им помочь, взбодрить. По разговору заметно, что человек одинок, у него нет компании".

Он ходит с клиентами в кино, бассейн, зоопарк, беседует об увлечениях, спорте, детстве. Впрочем, "друзья на час" подчеркивают: сколько людей — столько и тем для разговора.

"Люди обсуждают работу, близкие отношения. Политику — нет. Все разные, и их проблемы тоже. Одна девушка, например, признавалась, что никак не может найти партнера, с которым у нее будет оргазм. Часто жалуются на жизнь, но у нас уже профессиональное "заболевание" — мы не включаем эмпатию", — уточняет Галактионов.

"Дружбы не получится"

Опытные компаньоны говорят, что отношения с клиентами не имеют шансов перерасти в настоящую дружбу. "В таких вещах дружбы не получится. Роли заранее распределены, деньги вперед плюс возможность премии, если все с моей стороны было на высшем уровне", — не допускает сентиментальности Василий.

Максим вспомнил о клиентке, надеявшейся, что их договорные отношения со временем перерастут в роман: "У нее бизнес, несколько магазинчиков, она в разводе, есть ребенок. Хороший человек, мне интересно с ней общаться, но не более. Около двух месяцев мы встречались, она оплачивала каждую встречу. Я дал ей понять, что ничего большего не будет".

Впрочем, у Максима есть клиент, с которого ему со временем стало неловко брать деньги. "Он управляющий в торговле, у него семья, но не хватает времени для общения с друзьями. У нас было много встреч, уже и деньги брать не хотелось, но он все равно платил за мое время", — говорит "друг на час".

Он не скрывает, что клиенты для него — лишь способ заработка и дружба тут ни при чем. "Мне 35 лет. Считаю дружбу редким явлением: один-два близких человека — уже хорошо. Не скрою, я сейчас не часто вижусь с друзьями: работа, дела, у кого-то семья — общаемся в соцсетях", — признается Максим.

"Девушка с неудачной любовью"

РИА Новости связалось с несколькими новичками в мире "друзей на час" — у них пока было мало клиентов или же не было вовсе. Инна Гальперина (имя изменено) общается с "заказчиками" только виртуально.

"Стану другом или подругой всем нуждающимся в поддержке, совете. Выслушаю любые темы, подставлю плечо в трудную минуту", — указано в ее объявлении. Хотя Инна обозначила стоимость услуги — "500 рублей час переписки в WhatsApp", предоплату она не берет, а клиенты переводят по 100-300 рублей или не делают этого вовсе.

"Было пять человек. Один мужчина хотел поболтать, ему было скучно, у второго были какие-то проблемы, с третьим не сошлись во взглядах. Была девушка с неудачной любовью и еще одна — с ней тоже не сошлись", — перечисляет Инна. Она полагает, что "друзья не врут, а правда не всем нравится", поэтому с некоторыми клиентами общение не складывается. Впрочем, всерьез становиться "другом на час" Инна не планирует.

"Первый раз в жизни выложила объявление: посмотрела похожие и сделала по аналогии, просто ради интереса. Муж не очень любит все эти "соплежуйства в WhatsApp", — он так это называет. У меня истекает время объявления, и все, больше не буду этим заниматься", — заключает она.

Лично с клиентами не встречалась: "Мужчины просили о встрече, но понятно же, зачем им это нужно".

"Хочу помочь"

Александр Ершов (имя изменено) — врач-терапевт из Казани. Зарегистрировался месяц назад на специализированном сайте для "друзей на час", но интереса не вызвал. По его мнению, это связано с тем, что подобные услуги не популярны в его городе. "Я экстраверт, у меня очень много друзей. К тому же специальность располагает к общению с людьми. Сейчас я посещаю курсы по психологии, надеялся, что такой формат станет хорошей практикой", — объясняет Александр.

Москвич Дмитрий Логвиненко тоже еще не нашел клиентов. Он дал объявление как "друг на час" несколько дней назад — пока никто не звонил. "Когда хочется выговориться, но некому, разделить минуты горести и счастья, но не с кем, куда-то сходить или же просто выпить, поиграть в приставку или настольную игру. Я могу поддержать разговор на любую тему, погулять с вами, попеть в караоке, выпить, читать стихи любимых поэтов, сходить на шопинг", — написал Дмитрий.

Час своего времени оценил в 350 рублей ("о цене не думал, поставил наобум"). Дмитрий говорит, что не надеется заработать, — хочет помочь людям, нуждающимся в поддержке.

"Первый раз дал объявление. Я заметил, что это популярно, решил попробовать себя в чем-то новом. Я многое пережил, понимаю, как порой не хватает возможности выговориться. Почему бы не помочь людям, которые сталкиваются с такими же ситуациями. Это история про взаимопомощь. Я готов встречаться с людьми любого пола, возраста, сексуальной ориентации", — уточняет Дмитрий.