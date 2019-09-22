В Турции постояльцам отеля разрешили бить посуду и ломать телевизоры

Один из отелей Аланьи предоставляет своим постояльцам услугу rageroom (комнаты ярости). Переодевшись в специальную защитную одежду, в этом помещении туристы могут бить посуду, ломать телевизор, компьютер, холодильник и другие предметы. Таким образом авторы идеи хотят разнообразить отдых гостей.

Владельцы отеля говорят, что услугами rageroom пользуются в основном мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, деятельность которых связана с бизнесом, IT-технологиями. Чаще всего "комнату снятия стресса" посещают туристы из Скандинавии, Германии, Нидерландов и Великобритании.