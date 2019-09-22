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РИА Новости
Туризм

В Турции постояльцам отеля разрешили бить посуду и ломать телевизоры

11:46 22.09.2019 (обновлено: 13:48 22.09.2019)
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© Depositphotos / diyМужчина с молотком перед телевизором
Мужчина с молотком перед телевизором
© Depositphotos / diy
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В Турции в одной из гостиниц постояльцам предлагают оригинальную услугу — провести время в "комнате снятия стресса", где можно бить посуду, ломать компьютер, телевизор и другие предметы, сообщает АТОР.
Один из отелей Аланьи предоставляет своим постояльцам услугу rageroom (комнаты ярости). Переодевшись в специальную защитную одежду, в этом помещении туристы могут бить посуду, ломать телевизор, компьютер, холодильник и другие предметы. Таким образом авторы идеи хотят разнообразить отдых гостей.
Считается, что подобный способ снятия стресса изобрел польский писатель-фантаст Станислав Лем, предсказав появление "стресс-комнат" в цикле рассказов "Звездные дневники Ийона Тихого".
Владельцы отеля говорят, что услугами rageroom пользуются в основном мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, деятельность которых связана с бизнесом, IT-технологиями. Чаще всего "комнату снятия стресса" посещают туристы из Скандинавии, Германии, Нидерландов и Великобритании.
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