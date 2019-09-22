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РИА Новости

Таллинская операция (1944)

02:02 22.09.2019 (обновлено: 04:43 22.09.2019)
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© РИА Новости / Давид ТрахтенбергЖители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин
© РИА Новости / Давид Трахтенберг
Таллинская операция в ходе Великой Отечественной войны – наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта при поддержке сил Балтийского флота, проведенная 17-26 сентября 1944 года с целью разгромить группировку противника в Эстонии и освободить ее столицу Таллин; часть Прибалтийской операции (1944).
К концу августа 1944 года общая обстановка в Прибалтике определялась результатами проведенной Красной армией Белорусской наступательной операции. Германская группа армий "Север" (генерал-полковник Фердинанд Шернер) оказалась глубоко охваченной с юга и прижатой к Балтийскому морю. Группировка противника включала оперативную группу "Нарва", 18-ю и 16-ю полевые, 3-ю танковую (передана 20 сентября из группы армий "Центр" в группу армий "Север") армии – всего 730 тысяч человек, семь тысяч орудий и минометов, свыше 1,2 тысячи танков и штурмовых орудий, до 400 боевых самолетов.
К началу Таллинской операции левому крылу Ленинградского фронта противостояла оперативная группа "Нарва" в составе 3-го танкового корпуса СС, 2-го армейского корпуса и танковой группы "Лаухерт". 3-й танковый корпус СС занимал оборонительный рубеж между Финским заливом и Чудским озером, включавший три полосы общей глубиной от 25 до 30 километров. 2-й армейский корпус имел на левом берегу реки Эмайыги лишь одну главную полосу обороны, состоявшую из отдельных опорных пунктов и узлов сопротивления. В 10-12 километров севернее Тарту находилась в стадии оборудования вторая полоса, а на южных и восточных подступах к Таллину – внешний оборонительный обвод.
Командующий Ленинградским фронтом решил главный удар нанести силами 2-й ударной армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Федюнинского из района Тарту на Раквере, прорвать оборону 2-го армейского корпуса, а затем развивать удар на север и северо-запад и выйти в тыл главных сил немецкой оперативной группы "Нарва", совместно с 8-й армией (генерал-лейтенант Филипп Стариков) окружить и уничтожить их при поддержке сил Балтийского флота (адмирал Владимир Трибуц). В последующем главными силами наступать на Таллин, освободить город и выйти на побережье Рижского залива. 8-й армии ставилась задача перейти в наступление с рубежа реки Нарва на запад при ослаблении обороны или отходе противника и совместно со 2-й ударной армией разгромить немецкий 3-й танковый корпус СС.
Для проведения операции были сосредоточены 107 814 человек, 3085 орудий и минометов. Советские войска превосходили противника в людях – в 2,4 раза, в артиллерии и минометах – в 1,3 раза. По танкам советские войска имели "абсолютное преимущество".
В ходе подготовки Таллинской операции 2-я ударная армия в период с 4 по 12 сентября перегруппировалась в район южнее и юго-восточнее Тарту.
17 сентября войска 2-й ударной армии перешли в наступление, прорвав передний край вражеской обороны, к исходу дня продвинулись на 30-километровом участке в глубину от 5 до 18 километров. Появление в районе Тарту соединений и частей 2-й ударной армии явилось для противника полной неожиданностью, поскольку за несколько дней до того она сосредоточивалась за Чудским озером.
В течение 18 сентября 2-я ударная армия расширила прорыв до 45 километров и продвинулась в глубину на 28 километров, освободив свыше 400 населенных пунктов.
Балтийский флот огнем корабельной артиллерии 25-й бригады речных бронекатеров поддерживал наступление соединений и частей 2-й ударной армии вдоль западного побережья Чудского озера. Стремительному наступлению содействовала 13-я воздушная армия. В первый день наступления ее летчики совершили 360 самолето-вылетов, сбросив на противника около семи тысяч бомб различных калибров.
Появились выгодные условия для флангового удара и окружения нарвской группировки врага. Вскрыв эту угрозу, немецкое командование вечером 18 сентября начало отвод 3-го танкового корпуса СС. К вечеру следующего дня его моторизованные части уже подходили к Пярну.
Обнаружив отход неприятеля, 8-я армия при поддержке огня корабельной артиллерии в ночь на 19 сентября предприняла его преследование. За два дня она продвинулась на 90 километров и освободила город Раквере. Соединения и части 2-й ударной армии, наступая в северном направлении, вышли на рубеж Симуна – Ракке, отстоявший от переднего края на 50-60 километров. К исходу 20 сентября армии левого крыла Ленинградского фронта, наступавшие вдоль железной дороги Тарту – Таллин, освободили на западном берегу Чудского озера город Муствеэ.
С выходом 8-й армии в район Раквере необходимость продвижения 2-й ударной армии на север отпала. Поэтому командующий войсками Ленинградского фронта развернул соединения 2-й ударной армии фронтом на запад.
С 21 по 26 сентября советские войска преследовали противника во всей полосе фронта. После удара на Пярну немецкая группировка в Эстонии была рассечена надвое, и начался ее разгром по частям.
К утру 22 сентября 8-я армия своими подвижными передовыми отрядами достигла пригородов Таллина. Один из них под командованием полковника Василия Вырка, прошедший за сутки 100 километров, первым с боем вступил в Таллин. Уничтожив части противника, прикрывавшие город, советские войска к 14 часам 22 сентября освободили столицу Эстонской ССР. Войскам, участвовавшим в освобождении Таллина, приказом Верховного главнокомандующего от 22 сентября 1944 года была объявлена благодарность. Москва салютовала им 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
После Таллина войска левого крыла Ленинградского фронта продолжали стремительно преследовать врага. К исходу 23 сентября 2-я ударная армия освободила города Вильянди и Пярну. В дальнейшем она, преодолевая незначительное огневое противодействие, продвигалась на юг, вдоль побережья Рижского залива. К исходу 26 сентября она вышла на рубеж Пиковэре – Аудуру – Стайлелэ – Маэсаланце и соединилась с войсками 3-го Прибалтийского фронта.
Передовые полки 8-го эстонского стрелкового корпуса, взаимодействуя с подвижной группой 8-й армии, 24 сентября взяли город и порт Хаапсалу. В тот же день был освобожден при содействии морской пехоты город Палдиски. 26 сентября части корпуса вышли в район Виртсу. С выходом войск левого крыла Ленинградского фронта к Рижскому заливу завершилась Таллинская наступательная операция.
В ходе Таллинской операции, которая продолжалась всего 10 дней, войска Ленинградского фронта разгромили четыре пехотные дивизии, пять артиллерийских полков, ряд других частей и подразделений, а три дивизии и одна бригада были сильно ослаблены. Во время операции было убито свыше 30 тысяч и взято в плен около 16 тысяч солдат и офицеров противника.
Советские войска продвинулись на глубину 270-300 километров, освободили всю материковую часть и создали условия для освобождения островной части Эстонии. Противник был вынужден вывести свои морские силы из Финского залива, что значительно улучшило условия базирования и действий Балтийского флота.
Потери войск Ленинградского фронта составили: безвозвратные – свыше 6,2 тысячи человек; санитарные – более 22,5 тысячи человек; Балтийский флот: безвозвратные – 258 человек, санитарные – свыше 1,5 тысяч человек.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат, Москва, 2004 г.)
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