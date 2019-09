Всемирный день без автомобиля

Общеевропейский День без автомобиля был организован в 1999 году в рамках кампании "В городе без моей машины", которая получила продолжение в виде Европейской недели мобильности (The European Mobility Week). Она ежегодно проводится под эгидой Еврокомиссии с 16 по 22 сентября , в 2019 году пройдет под девизом "Иди с нами!" ( Walk with us! ).