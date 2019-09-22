Смерть на треноге. Самые грозные станковые пулеметы

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Мощные боеприпасы и высокая плотность огня, уничтожение живой силы, воздушных и наземных целей противника — ровно 80 лет назад, 22 сентября 1939-го, на вооружение Красной армии приняли станковый пулемет Дегтярева — ДС-39. Он продержался на конвейере всего несколько лет, однако придал импульс развитию целого семейства автоматического оружия. О лучших его образцах — в материале РИА Новости.

Скорострельный Дегтярев

Конструктор Василий Дегтярев приступил к этой разработке в конце 1920-х. Новый станковый пулемет должен был заменить в войсках легендарный, но устаревший "Максим". Первые образцы оружия под мощный патрон 7,62 х 54 были готовы уже через несколько лет. За основу Дегтярев взял ручной пулемет ДП, внеся в конструкцию несколько значительных изменений.

Вместо пистолетной рукоятки на пулемет установили две рукоятки по типу "Максима", на каждой из которых размещался свой спусковой крючок. Для ведения огня необходимо было нажимать на них одновременно, что служило своего рода предохранителем от случайного выстрела. По наземным целям ДС-39 выпускал 600 пуль в минуту, по воздушным, за счет особой конструкции ударно-спускового механизма, — 1200. Охлаждение — воздушное. Имелся запасной ствол, который можно установить в полевых условиях после интенсивной стрельбы.

Испытания продолжались почти десять лет. На вооружение пулемет приняли 22 сентября 1939-го. Однако первое же применение во время советско-финской войны выявило ряд существенных недостатков нового оружия. Так, ДС-39 не отличался высокой надежностью в условиях низких температур, детали конструкции быстро выходили из строя, часто клинило патроны, иногда боеприпасы взрывались внутри ствольной коробки. В 1941-м пулемет сняли с производства, а в войска опять пошли проверенные временем "Максимы".

Несколько тысяч ДС-39 все же поступили в части Красной армии на западе страны. Большая их часть досталась немцам. Поэтому широкого применения в советских войсках этот пулемет не получил. Периодически ДС-39 встречались на вооружении партизанских отрядов.

Гроза авиации

Намного более удался 12,7-миллиметровый крупнокалиберный пулемет ДШК. Над ним Дегтярев работал вместе с конструктором Георгием Шпагиным. За основу также взяли пехотный ДП. Первые образцы стреляли новыми на тот момент патронами с бронебойными пулями. Но войсковые испытания оружие не прошло — не хватало скорострельности, пулемет был слишком громоздкий и тяжелый. Требовалась доработка.

К концу 1930-х Шпагин усовершенствовал конструкцию, разработав более совершенную барабанную систему подачи ленты. Пулемет показал высокие результаты на испытаниях, и в 1938-м его приняли на вооружение под обозначением "12,7-миллиметровый станковый пулемет ДШК".

Уже к началу 1940-х удалось наладить массовое производство. Пулемет применялся на поле боя не только для поддержки пехоты, но и для борьбы с воздушными целями. ДШК размещался на универсальном станке Колесникова — при стрельбе по наземным целям использовался колесный ход со сложенной треногой, при работе по воздушным целям — станок, наоборот, раскладывался. С первых дней Великой Отечественной войны ДШК доказал свою эффективность — порой один пулеметный расчет сбивал сразу несколько самолетов противника. Модификации ДШК устанавливались на бронетехнику, малые корабли и катера.

ДШК полюбился не только советским военным. После войны его модернизировали и пулемет под обозначением ДКШМ поставлялся в более чем сорок стран, десятками тысяч производился в Иране, Китае, странах Восточной Европы, принял участие в большинстве вооруженных конфликтов в мире.

Братья-близнецы

В начале 1970-х тульские оружейники приступили к проектированию крупнокалиберного станкового пулемета НСВ-12,7 "Утес" — для постепенной замены в войсках ДШК. При разработке и производстве этого оружия применили множество инновационных методов и технических решений. При этом упор сделали на простоту и надежность. Так, все движущиеся части конструкции оснастили роликами для снижения трения, канал ствола нарезали электромеханическим способом, подвергая струйному хромированию. Кроме того, клиновое устройство позволяло быстро менять ствол без дополнительной настройки.

"Утес" получился гораздо легче ДШК — около 25 килограммов без станка. Патроны подавались с двух сторон, гильзы выбрасывались вперед. Это позволяло использовать два пулемета в спаренной установке.

Конструкторы потрудились над точностью "Утеса", заметно снизив по сравнению с предшественником разброс пуль. Пулемет был эффективен не только против пехоты, но и легкобронированной техники.

Боевое крещение "Утес" прошел в Афганистане. Пулемет по умолчанию оснащался оптическим прицелом, в том числе ночным, и очень пригодился при защите блокопостов, особенно в темное время суток. Высокая скорострельность — порядка 800 выстрелов в минуту — позволяла одному расчету отбить атаку нескольких десятков моджахедов. А прицельную стрельбу можно было вести на дистанции в несколько километров.

После распада СССР все производственные площадки "Утеса" оказались за пределами России. На замену оружейники из Коврова разработали крупнокалиберный пулемет "Корд" с еще более выдающимися характеристиками. По сути, это тот же "Утес", однако в конструкции есть ряд уникальных решений. Например, "Корд" оснащается быстросменным стволом, изготавливаемым по особой технологии, — при стрельбе он нагревается равномерно и так же расширяется. За счет этого заметно повышается кучность стрельбы. Прицельная дальность — не менее двух километров. О высоких точностных характеристиках говорит и то, что на базе "Корда" разработана крупнокалиберная снайперская винтовка 6С8.

Крупнокалиберный ветеран

Пожалуй, самый известный и массовый западный аналог российского крупнокалиберного оружия — американский пулемет Browning M2. Этот "ветеран" калибра 12,7 миллиметра в строю уже более 80 лет — его приняли на вооружение в начале 1930-х. Пулемет разработан на базе первого серийного американского крупнокалиберного пулемета М1921. Главное отличие M2 от предшественника — воздушное, а не водное охлаждение.

За годы Второй мировой американцы изготовили сотни тысяч таких пулеметов в разных модификациях. Конструкция M2 не отличалась новизной, однако была довольно надежной и простой в эксплуатации. При этом характеристики пулемета отвечали всем требованиям военных.

Существенный недостаток Browning M2 — он очень тяжелый. Вместе со станком — порядка 60 килограммов. В отличие от советских и российских конструкторов, американские инженеры не смогли найти подходящего решения для качественного снижения веса этого оружия.