Золото может подорожать на треть. Как на этом заработать

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Аналитики Citibank уверены, что в ближайшие год-два биржевые котировки золота обновят исторический максимум и достигнут двух тысяч долларов за унцию — это на треть больше, чем сейчас. РИА Новости разбиралось, почему драгоценный металл дорожает и как на этом заработать обычным гражданам.

С миру по слитку

Росту котировок прежде всего способствуют центробанки, перешедшие к планомерному снижению ключевых ставок. Скорее всего, за этим последуют новые программы денежного стимулирования: регуляторы запустят печатный станок и начнут заливать экономику необеспеченными деньгами.

При этом существенного увеличения добычи золота в мире не ожидается. Так что драгметалл на фоне "раскрашенных бумажек" станет еще ценнее. "Долгосрочные перспективы цен на золото — вверх, вверх и еще раз вверх, — заявил на прошлой неделе легендарный инвестор Марк Мобиус. — Я говорю так потому, что денежное предложение идет вверх, вверх и еще раз вверх".

Кроме того, мировая экономика замедляется — во многом из-за торговой войны между США и Китаем. В такой ситуации не только частные инвесторы, но и целые государства стремятся диверсифицировать финансовые риски, переложив часть активов в самое надежное — золотые слитки.

По данным Всемирного совета по золоту (WGC), за 2018-й мировые ЦБ нарастили золотой запас на 651 тонну — рекорд с 1971 года, когда отменили золотой стандарт. Крупнейший покупатель — Банк России, на втором месте — Китай. Не сильно отстают и Турция с Индией.

Не все то золото, что блестит

Заработать на золотых котировках или как минимум сохранить сбережения могут не только центробанки, но и обычные граждане. Есть множество способов инвестировать в драгоценный металл, однако эксперты предупреждают: не все дают желаемый результат.

Самым бесполезным считается скупка золотых украшений. Дело в том, что в ювелирных изделиях не только собственно золото, а сплав — чистый металл очень мягкий и легко деформируется. Поэтому украшения чаще всего делают из золота 585-й пробы, то есть драгметалла в них только 58,5%. Кроме того, в цену изделия заложена стоимость работы ювелира. Не говоря уже о том, что, по мнению экспертов, порядка 15% украшений на рынке поддельные, то есть изготовлены совсем из другого металла.

Единственный способ "обналичить" ювелирку — отнести в ломбард. Разумеется, там никто не заплатит полную стоимость, а в кризис золотой лом обесценивается еще сильнее.

Похожая история с коллекционными монетами. Проблема в том, что уровень золотого содержания в них зачастую никак не сказывается на стоимости: важнее редкость данного образца. Инвестиции в монеты сродни приобретению раритетных вин, предметов искусства или антиквариата — тут зарабатывают только специалисты, занимающиеся этим всю жизнь. К тому же доход от продажи облагается НДФЛ.

Слитки и ОМС

Большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше всего купить золото в банке. Вес слитков — от одного грамма до килограмма. Чем больше слиток, тем меньше цена за грамм. Для сравнения: слиток весом один грамм в Газпромбанке сейчас стоит 4999 рублей, а цена грамма в килограммовом слитке — 3853.

В отличие от ювелирных украшений, слитки изготавливают из золота 999-й пробы, то есть чистого металла в них 99,9%. Кроме того, в конце июля Владимир Путин подписал закон, освобождающий физлиц от 20-процентного НДС при приобретении драгметаллов.

Однако у физического металла есть и минусы. Во-первых, чтобы продать его без проблем, слиток придется оставить в арендованной ячейке того же банка. Это избавит вас от необходимости платить за его оценку в другом учреждении. В противном случае придется думать, где и как безопасно хранить золото — качественный огнеупорный сейф может стоить как килограммовый слиток.

Кроме того, стоит учитывать, что курс покупки физического металла ниже курса продажи. Например, Сбербанк приобретает мерные пятиграммовые золотые слитки за 14,5 тысячи рублей, а продает за 19,7 тысячи. То есть использовать реальное золото как быстрый спекулятивный актив (сегодня купил дешевле, завтра продал дороже) нереально.

Гораздо проще и выгоднее открыть обезличенный металлический счет (ОМС) — такую услугу предоставляют все крупные банки. Это работает следующим образом: клиент открывает счет и вносит туда определенную сумму, будто покупая на нее золото. При этом на счет записывается не сама сумма, а вес якобы приобретенного металла. Потом золото в любой момент можно конвертировать обратно в валюту, продав его банку по текущему курсу.

При открытии металлического счета стоит учесть, что цена тут отнюдь не самый важный параметр. При выборе банка обратите внимание на так называемый спред — разницу между курсом покупки и продажи. Например, в ВТБ спред — 157 рублей за грамм, а в Альфа-банке — 60.

Открыть и закрыть ОМС можно как в отделении банка, так и через мобильное приложение, причем во втором случае это обычно немного выгоднее. Стоит также учесть, что, согласно законодательству, ОМС не является вкладом, поэтому доход от удачной инвестиции облагается НДФЛ.