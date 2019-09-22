Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T13:56Z
https://ria.ru/20190922/1558807528.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148747/11/1487471104_0:255:5184:3171_1036x0_80_0_0_7fc519747d8c7a396d5dbbc4cfd577b5.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, какую музыку выбирают туристы для путешествий

18:35 22.09.2019
590
© Fotolia / vkrohaДевушка слушает музыку в наушниках
Девушка слушает музыку в наушниках
© Fotolia / vkroha
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Большинство российских туристов во время путешествий слушают классическую музыку, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса опросили сто тысяч пользователей, выясняя их музыкальные предпочтения. 36% туристов сказали, что во время путешествия чаще всего слушают классическую музыку. "Она успокаивает и не надоедает — для дороги самое то", отметил один из отвечавших.
Четверть путешественников выбирает рок-композиции. "В походе под гитару у костра рок-композиции - это то, что нужно", - сказал один из пользователей.
Песни на местном языке слушает 21% туристов. "Так можно лучше узнать культуру новой страны. А еще песни на местном языке часто включают водители городских и экскурсионных автобусов", - сообщил один из респондентов.
Остальные 18% путешественников предпочитают поп-музыку. Особенно часто ее слушают на пляжах, в кафе и в магазинах.
Один из туристов рассказал, что выбирает музыку в зависимости от вида транспорта. Например, для поездок автостопом в его плейлисте заготовлены рэп-треки, для поезда — фортепиано, а для самолета — наоборот, что-то динамичное.
Такси у здания Международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского
14 сентября, 14:10Туризм
Эксперты рассказали, насколько экономны россияне в путешествиях
420102
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРоссия
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Появились фото разбившихся на учениях "Центр-2019" боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Лента
новостей
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
В Армении плачущая кристаллами девушка поставила врачей в тупик
Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Портфель чиновника. Архивное фото
Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова рассказала о возможной причине болезни Заворотнюк
Ракеты и беспилотники, которые использовались при нападении на нефтяные объекты Saudi Aramco
Зариф объяснил, как хуситы смогли нанести удары по НПЗ в Саудовской Аравии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
10:37Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
10:32В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:30В Москве ребенок и двое взрослых пострадали при падении деревьев
10:30Бывший мэр Оренбурга Арапов предстанет перед судом по делу о взяточничестве
10:29В Крыму пресекли деятельность этнической ОПГ, вымогавшей деньги у военного
10:25В Госдуме оценили идею сократить число госслужащих в России
10:22В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
10:18В Москве у водителя украли из квартиры около 17,5 миллиона рублей
10:17Нигер подпишет контракт на закупку российских вертолетов
10:17Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе, заявили в ЛНР
10:15СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Подмосковье
10:11В Греции находятся около 50 тысяч туристов обанкротившейся Thomas Cook
10:10Французский "Сталинград": история одного забытого партизанского знамени
10:04МС-21 и SSJ-100 получат российскую операционную систему реального времени
09:56Россиянам могут ограничить доступ к иностранным акциям, пишут СМИ
09:53Хабиров подписал указ о стратегических направлениях развития Башкирии
09:53Правительство утвердило перечень типовых госуслуг
09:52В Саратове число пострадавших в ДТП с пятью машинами увеличилось до двух
09:47В АСВ призвали расширить страхование вкладов на всех юридических лиц
Лента новостейМолния