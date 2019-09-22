Эксперты рассказали, какую музыку выбирают туристы для путешествий

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Большинство российских туристов во время путешествий слушают классическую музыку, сообщает Aviasales.

Эксперты сервиса опросили сто тысяч пользователей, выясняя их музыкальные предпочтения. 36% туристов сказали, что во время путешествия чаще всего слушают классическую музыку. "Она успокаивает и не надоедает — для дороги самое то", отметил один из отвечавших.

Четверть путешественников выбирает рок-композиции. "В походе под гитару у костра рок-композиции - это то, что нужно", - сказал один из пользователей.

Песни на местном языке слушает 21% туристов. "Так можно лучше узнать культуру новой страны. А еще песни на местном языке часто включают водители городских и экскурсионных автобусов", - сообщил один из респондентов.

Остальные 18% путешественников предпочитают поп-музыку. Особенно часто ее слушают на пляжах, в кафе и в магазинах.