Эксперты рассказали, какую музыку выбирают туристы для путешествий

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Большинство российских туристов во время путешествий слушают классическую музыку, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса опросили сто тысяч пользователей, выясняя их музыкальные предпочтения. 36% туристов сказали, что во время путешествия чаще всего слушают классическую музыку. "Она успокаивает и не надоедает — для дороги самое то", отметил один из отвечавших.
Четверть путешественников выбирает рок-композиции. "В походе под гитару у костра рок-композиции - это то, что нужно", - сказал один из пользователей.
Песни на местном языке слушает 21% туристов. "Так можно лучше узнать культуру новой страны. А еще песни на местном языке часто включают водители городских и экскурсионных автобусов", - сообщил один из респондентов.
Остальные 18% путешественников предпочитают поп-музыку. Особенно часто ее слушают на пляжах, в кафе и в магазинах.
Один из туристов рассказал, что выбирает музыку в зависимости от вида транспорта. Например, для поездок автостопом в его плейлисте заготовлены рэп-треки, для поезда — фортепиано, а для самолета — наоборот, что-то динамичное.
14 сентября, 14:10ТуризмЭксперты рассказали, насколько экономны россияне в путешествиях