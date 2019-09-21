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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Власти Нижнего Тагила ищут площадку для храма старообрядцев

14:13 21.09.2019 (обновлено: 11:13 23.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра презентации концепции наследия "ЭКСПО-2025" в ходе рабочей поездки в Свердловскую область
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра презентации концепции наследия ЭКСПО-2025 в ходе рабочей поездки в Свердловскую область
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина, Артем Буденный. Власти Нижнего Тагила решают проблему с площадкой для храма старообрядцев, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе мэра Нижнего Тагила.
Там отметили, что находятся в диалоге со старообрядцами. В мэрии также подчеркнули, что решение будет найдено в любом случае.
"В том месте, где старообрядцы предлагают построить храм, мы не можем разрешить строить, так как там жилая застройка. Кроме того, там находится старое кладбище. Мы предложили им другое место для строительства, но оно старообрядцев не устроило. Но решение найдем все равно", - приводит пресс-служба слова мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с РИА Новости выразил обеспокоенность в связи с возможным отказом городских властей в предоставлении земли для строительства храма в Нижнем Тагиле.
"Мы обеспокоены этой ситуацией. Староверы (Нижнетагильская община Русской православной старообрядческой церкви – ред.) обратились к властям с просьбой выделить участок под храм. Власти сначала согласились, а потом отказались", - сообщил Севастьянов, который оказывает помощь старообрядцам.
Он отметил, что участок под строительство ранее был согласован с властями Нижнего Тагила. В 2018 году глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий приезжал для его освящения. Однако, по его словам, чиновники не оформили документы, а теперь община получила отказ.
Теперь Всемирный союз староверов собирается предоставить юридическую помощь общине в Нижнем Тагиле. "Еще мы хотели бы, чтобы нас услышал губернатор. Возможно, это избавит от волокиты", - добавил Севастьянов.
Активист Нижнетагильской общины Русской православной старообрядческой церкви Павел Петров рассказал РИА Новости, что старообрядцы предлагали три варианта для постройки храма.
"Изначально мы предложили администрации города три варианта, где хотели бы построить храм. Нам указали один из участков. Благополучно прошли общественные слушания, мы вложили деньги, сделали изыскания, а потом там решили строить мост, и нас попросили выбрать участок рядом. Мы согласились и нашли землю рядом со старообрядческим кладбищем. Сначала в администрации дали добро, а сейчас – снова отказ", - заключил Петров. Теперь староверы, по его словам, планируют обращаться в прокуратуру.
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