В Эр-Рияде назвали войну с Ираном последним вариантом

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в свете атак на объекты Saudi Aramco, в которых Эр-Рияд обвинил Тегеран, заявил, что королевство сделает все, чтобы защитить себя от Ирана, отметив при этом, что военный сценарий является "последним вариантом".

"Мы несем ответственность за то, чтобы защищать нашу страну и гарантировать, что нашей стране и нашему народу не будет причинен ущерб. Так что мы сделаем все, что потребуется, чтобы предотвратить ущерб. Подготовка к войне? Война - всегда последний вариант", - отметил аль-Джубейр в интервью британскому телеканалу Sky News

По мнению аль-Джубейра, Иран "ведет себя агрессивно уже 40 лет". "Они разрушили Ливан посредством (движения - ред.) "Хезболлах", они послали вооруженные отряды, чтобы разрушить Сирию, у них есть вооруженные отряды в Ираке, вооруженные отряды в Йемене, и они предоставляют им баллистические ракеты и беспилотники", - заявил он.

В субботу госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что атаки на нефтяные объекты в королевстве велись из Ирана, а не из Йемена, при этом он не привел доказательств. После этого представитель МИД Ирана Аббас Мусави в очередной раз отверг обвинения в адрес Тегерана.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.