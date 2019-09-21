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РИА Новости

В Эр-Рияде назвали войну с Ираном последним вариантом

23:55 21.09.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЭр-Рияд
Эр-Рияд
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Эр-Рияд. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в свете атак на объекты Saudi Aramco, в которых Эр-Рияд обвинил Тегеран, заявил, что королевство сделает все, чтобы защитить себя от Ирана, отметив при этом, что военный сценарий является "последним вариантом".
"Мы несем ответственность за то, чтобы защищать нашу страну и гарантировать, что нашей стране и нашему народу не будет причинен ущерб. Так что мы сделаем все, что потребуется, чтобы предотвратить ущерб. Подготовка к войне? Война - всегда последний вариант", - отметил аль-Джубейр в интервью британскому телеканалу Sky News.
По мнению аль-Джубейра, Иран "ведет себя агрессивно уже 40 лет". "Они разрушили Ливан посредством (движения - ред.) "Хезболлах", они послали вооруженные отряды, чтобы разрушить Сирию, у них есть вооруженные отряды в Ираке, вооруженные отряды в Йемене, и они предоставляют им баллистические ракеты и беспилотники", - заявил он.
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В субботу госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что атаки на нефтяные объекты в королевстве велись из Ирана, а не из Йемена, при этом он не привел доказательств. После этого представитель МИД Ирана Аббас Мусави в очередной раз отверг обвинения в адрес Тегерана.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииАдель аль-ДжубейрSaudi AramcoСаудовская АравияИранВ мире
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