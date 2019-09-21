Судан создал комиссию для расследования силового разгона демонстрантов

ХАРТУМ, 22 сен - РИА Новости. Правительство Судана в субботу приняло решение создать независимую комиссию по расследованию силового разгона участников акций протеста против бывшего президента Омара аль-Башира и переходного военного совета, в частности, событий в июне, когда погибли десятки демонстрантов, говорится в сообщении правительства для прессы.

"Премьер-министр Абдалла Хамдук с учетом полномочий, возложенных на него конституционным документом на переходный период, выпустил сегодня решение о формировании независимой комиссии для расследования, в которую войдут семь человек. Главой комиссии становится судья Верховного суда, в нее войдут представители министерств юстиции, обороны и МВД, независимые национальные лидеры и юристы", - отметили в правительстве.

Комиссия будет проводить расследование в течение трех месяцев, ее полномочия могут быть продлены на аналогичный срок в случае необходимости.

Она будет принимать жалобы от пострадавших во время разгона демонстраций, их родственников и законных представителей. При ее работе с правительственными или юридическими структурами будет соблюдаться принцип независимости.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет.