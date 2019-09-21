Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T23:46Z
https://ria.ru/20190921/1558969089.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155267/43/1552674349_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_215a7614f0ef4b692bf3f56abfac3d5b.jpg
РИА Новости

Судан создал комиссию для расследования силового разгона демонстрантов

23:46 21.09.2019
791
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ, 22 сен - РИА Новости. Правительство Судана в субботу приняло решение создать независимую комиссию по расследованию силового разгона участников акций протеста против бывшего президента Омара аль-Башира и переходного военного совета, в частности, событий в июне, когда погибли десятки демонстрантов, говорится в сообщении правительства для прессы.
"Премьер-министр Абдалла Хамдук с учетом полномочий, возложенных на него конституционным документом на переходный период, выпустил сегодня решение о формировании независимой комиссии для расследования, в которую войдут семь человек. Главой комиссии становится судья Верховного суда, в нее войдут представители министерств юстиции, обороны и МВД, независимые национальные лидеры и юристы", - отметили в правительстве.
Комиссия будет проводить расследование в течение трех месяцев, ее полномочия могут быть продлены на аналогичный срок в случае необходимости.
Она будет принимать жалобы от пострадавших во время разгона демонстраций, их родственников и законных представителей. При ее работе с правительственными или юридическими структурами будет соблюдаться принцип независимости.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
19 сентября, 21:47РИА Новости
Суверенный совет Судана помиловал восемь приговоренных к казни повстанцев
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет.
В августе оппозиция и правительство подписали конституционную декларацию, которая заменила Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года стал суверенный совет. В его состав вошли пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета был избран общим голосованием.
201101
Обсудить 0
Абдалла ХамдукСуданВ мире
Рекомендуем
Эр-Рияд
В Эр-Рияде назвали войну с Ираном последним вариантом
РИА
Новости
Вид Земли с МКС
Студенты испытают "Одуванчик" на орбите и "Снежинку" в стратосфере
Паводок
Списки пострадавших от паводков в ДФО будут готовы в ближайшее время
Дамаск
Представители ЦПВС доставили 4,5 тонны гумпомощи в пригороды Дамаска
Лента
новостей
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Главу МИД Ирана вновь ограничили в передвижениях по США
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Повстанцы-хуситы
Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Тегеран призвал Эр-Рияд покончить с войной в Йемене
Движение транспорта на Садовом кольце. Москва, 1940 год.
В ООН предложили использовать опыт СССР в деле отказа от автомобилей
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
АЭС Дукованы
На чешской АЭС "Дукованы" после остановки вновь запустили второй энергоблок
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
Главред Wikileaks рассказал о жестких условиях содержания Ассанжа в тюрьме
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Премьер Словакии напомнил о роли Красной Армии в освобождении страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Источник: пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков
10:33Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
10:32Мэрия Владивостока проверит торговые центры после пожара в ТЦ "Максим"
10:20В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
10:17В Японии и Южной Корее отменили более 900 авиарейсов из-за циклона
10:09Выяснилось, чем российские туристы отличаются от иностранных
10:00Московские аэропорты отменяют рейсы из-за плохой погоды
09:54В ДНР заявили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:51ДНР готова бесплатно передать Сирии проект диспетчерской "скорой помощи"
09:39ДНР впервые приняла участие в выставке, посвященной восстановлению Сирии
09:39Число туристов в Москве в 2019 году может превысить 24 миллиона человек
09:34В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
09:29Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
09:21Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии
09:19Шойгу рассказал, когда началось возрождение российской армии
09:17Шойгу ответил на слова Кудрина о "раздутом" оборонном бюджете
09:16Шойгу насчитал 170 военных баз США по всему миру
09:14Шойгу признался, что совсем не употребляет спиртное
09:13Шойгу назвал свою главную мечту
09:12Мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, считает Шойгу
Лента новостейМолния