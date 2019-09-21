Глава представительства ДНР в Марселе вышел из тюрьмы

ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во Франции Юбер Файяр вышел из тюрьмы, куда его поместили после задержания по подозрению в сутенерстве, говорится на странице представительства в Глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во Франции Юбер Файяр вышел из тюрьмы, куда его поместили после задержания по подозрению в сутенерстве, говорится на странице представительства в Facebook

Главу представительства ДНР в Марселе Юбера Файяра арестовали во Франции в апреле.

"Юбер Файяр освобождён! Почетный представитель ДНР был освобождён 20 сентября после более, чем пяти месяцев тюремного заключения. (Он) жертва отвратительного политического ареста под прикрытием клеветнической диффамации", - говорится в сообщении в соцсети.

Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей представительства его руководитель назвал правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе. Центр ДНР во Франции стал уже пятым подобным представительством в Западной Европе. Аналогичные бюро ранее были открыты в Финляндии, Чехии, Греции и Италии.

Как пояснял ранее Файяр, представительство ДНР в Марселе - общественная организация, созданная в соответствии с французским законом. Центр призван заниматься координацией гуманитарной помощи, студенческих обменов, выполнять задачи информационного характера. Он финансируется в добровольном порядке на частные пожертвования. Открытие центра ДНР в Марселе вызвало негативную реакцию официального Парижа. Как заявили тогда в МИД республики, Франция не намерена признавать дипломатического статуса за этим центром, поскольку "сохраняет приверженность территориальной целостности Украины и не признает образования Донецкой и Луганской народных республик".