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РИА Новости

Глава представительства ДНР в Марселе вышел из тюрьмы

23:06 21.09.2019 (обновлено: 04:47 22.09.2019)
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© AFP 2019 / Bertrand LangloisОфициальный представитель ДНР во Франции Юбер Файяр
Официальный представитель ДНР во Франции Юбер Файяр
© AFP 2019 / Bertrand Langlois
Официальный представитель ДНР во Франции Юбер Файяр. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 сен - РИА Новости. Глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) во Франции Юбер Файяр вышел из тюрьмы, куда его поместили после задержания по подозрению в сутенерстве, говорится на странице представительства в Facebook.
Главу представительства ДНР в Марселе Юбера Файяра арестовали во Франции в апреле.
"Юбер Файяр освобождён! Почетный представитель ДНР был освобождён 20 сентября после более, чем пяти месяцев тюремного заключения. (Он) жертва отвратительного политического ареста под прикрытием клеветнической диффамации", - говорится в сообщении в соцсети.
Представительский центр ДНР был официально открыт в Марселе в сентябре 2017 года. Главной задачей представительства его руководитель назвал правдивое информирование жителей Франции о положении дел в Донбассе. Центр ДНР во Франции стал уже пятым подобным представительством в Западной Европе. Аналогичные бюро ранее были открыты в Финляндии, Чехии, Греции и Италии.
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
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Как пояснял ранее Файяр, представительство ДНР в Марселе - общественная организация, созданная в соответствии с французским законом. Центр призван заниматься координацией гуманитарной помощи, студенческих обменов, выполнять задачи информационного характера. Он финансируется в добровольном порядке на частные пожертвования. Открытие центра ДНР в Марселе вызвало негативную реакцию официального Парижа. Как заявили тогда в МИД республики, Франция не намерена признавать дипломатического статуса за этим центром, поскольку "сохраняет приверженность территориальной целостности Украины и не признает образования Донецкой и Луганской народных республик".
Региональная прокуратура во французском городе Экс-ан-Прованс требовала закрыть представительский центр ДНР, однако суд принял решение отказать прокурорской жалобе.
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В Вероне открылось представительство ДНР
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