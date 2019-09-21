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РИА Новости

Журналист рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк

22:46 21.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевАктриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии "Золотой Орел"
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой. Об этом сообщает НТВ.
Майоров утверждает, что регулярно общается с Потаповой. По его словам, на этой неделе он связывался с ней, чтобы передать Заворотнюк привет. В ответ Потапова призвала его не верить всей информации в СМИ о состоянии здоровья актрисы.
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"Пресса сильно преувеличивает", – написала она Майорову.
В августе появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии, а врачи якобы "бессильны". Он не уточнил, откуда у него такие данные.
На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.
Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк положили в больницу, но ее представители не комментируют эти сообщения.
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