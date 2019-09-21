Журналист рассказал о последнем сообщении от директора Заворотнюк

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой. Об этом Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой. Об этом сообщает НТВ.

Майоров утверждает, что регулярно общается с Потаповой. По его словам, на этой неделе он связывался с ней, чтобы передать Заворотнюк привет. В ответ Потапова призвала его не верить всей информации в СМИ о состоянии здоровья актрисы.

"Пресса сильно преувеличивает", – написала она Майорову.

В августе появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии, а врачи якобы "бессильны". Он не уточнил, откуда у него такие данные.

На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.