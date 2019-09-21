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РИА Новости

Главу МИД Ирана вновь ограничили в передвижениях по США

22:37 21.09.2019 (обновлено: 04:48 22.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф . Архивное фото
ООН, 21 сен – РИА Новости. Американские власти вновь ограничили передвижения главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке, говорится в сообщении в Twitter замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у них до сих пор нет визы. В четверг глава иранской миссии в ООН Мирусефи сообщил РИА Новости, что Роухани и Зариф получили визы для участия в ГА ООН. В пятницу Зариф прибыл в Нью-Йорк.
Аракчи в субботу разместил фотографию Зарифа, у которого берут интервью в помещении постпредства Ирана при ООН. Комната оборудована под студию.
"Так как его американская виза не позволяет ему добраться до студии, студия приехала в иранскую миссию в Нью-Йорке", - написал в Twitter Аракчи.
Ранее американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана. В конце июля США внесли в санкционный список Зарифа. Тогда высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли.
Перед этим в июле США значительно ограничили свободу передвижения Зарифа в ходе его тогдашнего приезда в Нью-Йорк. Он мог передвигаться только между зданием ООН, представительством Ирана при этой организации, резиденцией иранского посланника при ООН и международным аэропортом имени Джона Кеннеди.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
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Зариф обвинил США в попытках уклониться от выдачи виз участникам ГА ООН
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Хасан РоуханиАббас АракчиМохаммад Джавад ЗарифГенеральная Ассамблея ООНМИД ИранаНью-Йорк (город)ИранСШАВ мире
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