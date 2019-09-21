Главу МИД Ирана вновь ограничили в передвижениях по США

ООН, 21 сен – РИА Новости. Американские власти вновь ограничили передвижения главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Нью-Йорке, говорится в сообщении в Twitter замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у них до сих пор нет визы. В четверг глава иранской миссии в ООН Мирусефи сообщил РИА Новости, что Роухани и Зариф получили визы для участия в ГА ООН. В пятницу Зариф прибыл в Нью-Йорк.

Аракчи в субботу разместил фотографию Зарифа, у которого берут интервью в помещении постпредства Ирана при ООН. Комната оборудована под студию.

@JZarif interview with "Face the Nation".

Since his US visa doesn't allow him to go to the studio, the studio came to Iran Mission in NY. pic.twitter.com/0iSGatJ32f — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 21 сентября 2019 г.

"Так как его американская виза не позволяет ему добраться до студии, студия приехала в иранскую миссию в Нью-Йорке", - написал в Twitter Аракчи.

Ранее американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана. В конце июля США внесли в санкционный список Зарифа. Тогда высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли.