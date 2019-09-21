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РИА Новости

Порошенко оценил последствия нового госпереворота для Украины

21:58 21.09.2019 (обновлено: 01:26 22.09.2019)
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
Ранее интернет-издание опубликовало якобы снимок телефона депутата фракции "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в котором она написала кому-то сообщение, что фракция решила оставить нынешнего главу МВД Арсена Авакова в новом кабмине, чтобы помешать экс-президенту Порошенко якобы совершить в декабре госпереворот.
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
18 сентября, 20:40РИА Новости
"От лукавого": Порошенко объяснил отказ Украины от "формулы Штайнмайера"
"В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен", - сказал Порошенко в "Рандеву" с Яниной Соколовой на "Пятом канале", комментируя информацию о якобы готовящемся им путче.
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
2 сентября, 16:45РИА Новости
Порошенко нашел новую работу в Раде
78230022
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Петр ПорошенкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да ладно... Мне даже интересно, какой будет новый майдан. Что слабо великие шумеры на новые химеры?
21 сентября, 22:11
Rog Guka
1830001
Украине ЕС не позволит майданить. Отпрыгались
21 сентября, 22:10
jjuws-w
1180002
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