Порошенко оценил последствия нового госпереворота для Украины

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.

Ранее интернет-издание опубликовало якобы снимок телефона депутата фракции "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в котором она написала кому-то сообщение, что фракция решила оставить нынешнего главу МВД Арсена Авакова в новом кабмине, чтобы помешать экс-президенту Порошенко якобы совершить в декабре госпереворот.

"В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен", - сказал Порошенко в "Рандеву" с Яниной Соколовой на "Пятом канале", комментируя информацию о якобы готовящемся им путче.