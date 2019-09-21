Опубликовано видео обысков у сотрудника спецсвязи, застрелившего коллег

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео обысков у сотрудника спецсвязи, который подозревается в убийстве коллег в Брянске.

На кадрах видно, как эксперты рассматривают содержимое сумок, обнаруженных в доме у предполагаемого злоумышленника. Во время обысков у него нашли оружие и похищенные деньги. Следователям также удалось обнаружить записи с камер наблюдения, изъятые преступником на месте убийства.