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РИА Новости

Опубликовано видео обысков у сотрудника спецсвязи, застрелившего коллег

21:50 21.09.2019 (обновлено: 22:03 21.09.2019)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео обысков у сотрудника спецсвязи, который подозревается в убийстве коллег в Брянске.
На кадрах видно, как эксперты рассматривают содержимое сумок, обнаруженных в доме у предполагаемого злоумышленника. Во время обысков у него нашли оружие и похищенные деньги. Следователям также удалось обнаружить записи с камер наблюдения, изъятые преступником на месте убийства.
По версии СК, вечером 19 сентября мужчина взял оружие сослуживцев в отделе спецсвязи, застрелил двух коллег и похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей. Чтобы скрыть следы преступления, он забрал носитель с записями камер наблюдения из офиса и поджег помещение, после чего скрылся.
По дороге домой он выбросил одежду, в которой совершил нападение, и носитель информации. Украденное оружие и деньги спрятал дома.
Расследование уголовного дела продолжается.
Железнодорожный вокзал Брянск-1
20 сентября, 14:49РИА Новости
Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске
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СК РФБрянскПроисшествия
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