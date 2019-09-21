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РИА Новости

Тегеран призвал Эр-Рияд покончить с войной в Йемене

21:27 21.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана в субботу призвало Саудовскую Аравию покончить с войной в Йемене, которая не принесла ничего, кроме человеческих жертв.
В субботу госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что атаки на нефтяные объекты в королевстве велись из Ирана, а не из Йемена, при этом он не привел доказательств.
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МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
"Вместо безосновательных обвинений в адрес других правительству Саудовской Аравии лучше как можно скорее положить конец опустошительной войне в Йемене, которая не принесла ничего, кроме убийств неповинных людей и разрушений этой страны", - следует из заявления представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Он в очередной раз отверг обвинения в адрес Тегерана по поводу участия в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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