Спецпосланник ООН приветствовал инициативу хуситов прекратить удары

ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс приветствовал предложение йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) об отказе от обстрелов территории Саудовской Аравии взамен на аналогичный шаг королевства и назвал его "серьезным сигналом о желании положить конец войне".
В пятницу хуситы заявили, что прекращают наносить удары по Саудовской Аравии и ждут аналогичного шага от королевства.
20 сентября, 21:30РИА НовостиХуситы заявили о прекращении авиаударов по Саудовской Аравии
Как отметил Гриффитс, "реализация этой инициативы "Ансар Алла" в качестве жеста доброй воли может быть серьезным сигналом о желании положить конец войне". Он указал на важность использования этой возможности, чтобы достигнуть прогресс в шагах, необходимых для сокращения насилия и военной эскалации.
Хуситы заявили о готовности прекратить нападения на территорию соседнего королевства спустя неделю, как они взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco на востоке страны, хотя Эр-Рияд считает, что это сделали не они, а Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.