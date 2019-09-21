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РИА Новости

Спецпосланник ООН приветствовал инициативу хуситов прекратить удары

21:25 21.09.2019
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© AFP 2019 / Mohammed HuwaisСпецпосланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс
Спецпосланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс
© AFP 2019 / Mohammed Huwais
Спецпосланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс. Архивное фото
ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс приветствовал предложение йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) об отказе от обстрелов территории Саудовской Аравии взамен на аналогичный шаг королевства и назвал его "серьезным сигналом о желании положить конец войне".
В пятницу хуситы заявили, что прекращают наносить удары по Саудовской Аравии и ждут аналогичного шага от королевства.
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Как отметил Гриффитс, "реализация этой инициативы "Ансар Алла" в качестве жеста доброй воли может быть серьезным сигналом о желании положить конец войне". Он указал на важность использования этой возможности, чтобы достигнуть прогресс в шагах, необходимых для сокращения насилия и военной эскалации.
Хуситы заявили о готовности прекратить нападения на территорию соседнего королевства спустя неделю, как они взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco на востоке страны, хотя Эр-Рияд считает, что это сделали не они, а Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.
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