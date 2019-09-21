Спецпосланник ООН приветствовал инициативу хуситов прекратить удары

ДОХА, 21 сен - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс приветствовал предложение йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) об отказе от обстрелов территории Саудовской Аравии взамен на аналогичный шаг королевства и назвал его "серьезным сигналом о желании положить конец войне".

В пятницу хуситы заявили, что прекращают наносить удары по Саудовской Аравии и ждут аналогичного шага от королевства.

Как отметил Гриффитс, "реализация этой инициативы "Ансар Алла" в качестве жеста доброй воли может быть серьезным сигналом о желании положить конец войне". Он указал на важность использования этой возможности, чтобы достигнуть прогресс в шагах, необходимых для сокращения насилия и военной эскалации.