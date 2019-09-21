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РИА Новости

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

21:23 21.09.2019 (обновлено: 21:58 21.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
СУХУМ, 21 сен - РИА Новости. Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась, она в полном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
"По информации пресс-службы МВД, девочка найдена, в полном порядке, доставлена родителям. В ближайшее время правоохранительные органы предоставят более детальную информацию", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что девочка из Абхазии 2005 года рождения прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва вечером 18 сентября, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.
Теннисистка учится в самарской школе Олимпийского резерва. В столичном аэропорту ее зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео, распространенном в соцсетях, девушка, похожая на пропавшую, обнимается с неизвестным молодым человеком.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 сентября, 12:48РИА Новости
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954663617
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АбхазияМоскваПроисшествия
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