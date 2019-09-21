СУХУМ, 21 сен - РИА Новости. Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась, она в полном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

"По информации пресс-службы МВД, девочка найдена, в полном порядке, доставлена родителям. В ближайшее время правоохранительные органы предоставят более детальную информацию", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что девочка из Абхазии 2005 года рождения прибыла в аэропорт Внуково авиарейсом Самара-Москва вечером 18 сентября, с тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.