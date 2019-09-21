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РИА Новости

Число раненных при землетрясении в Албании возросло до 52 человек

21:19 21.09.2019 (обновлено: 08:29 22.09.2019)
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© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкГерб Албании на одной из площадей в Тиране
Герб Албании на одной из площадей в Тиране
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в фотобанк
Герб Албании на одной из площадей в Тиране. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 сен – РИА Новости. Двойное землетрясение в Албании в субботу привело к ранениям у 52 человек, передает портал издания Albanian Daily news со ссылкой на медиков.
Ранее сообщалось о 44 пострадавших.
Первый подземный толчок зафиксирован в 14.04 по времени UTC (17.04 мск). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Через несколько минут, в 17.15 мск, произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1.
"Как минимум 52 человека получили различные ранения. Здания в Тиране тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, особенно сильно пострадали дома в прибрежном городе Дуррес", - передает портал издания.
Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу сообщила, что все пострадавшие приняты на лечение в травматологическую больницу столицы Албании и их жизни ничего не угрожает.
Материальный ущерб подсчитывается.
Сейсмограф фиксирует колебани. Архивное фото
20 сентября, 09:22РИА Новости
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