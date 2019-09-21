В ДТП в Турции пострадали двое несовершеннолетних россиян

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Двадцать два российских туриста пострадали в аварии с автобусом в турецкой Аланье, среди них есть двое несовершеннолетних, сообщили в генконсульстве РФ.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье. Авария произошла в 6.00 по местному времени во время трансфера в аэропорт. Автобус перевозил российских туристов, находившихся на отдыхе в курортной зоне Кемера.

"В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них 7 человек отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. Пятнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи", — говорится в сообщении российского генконсульства в Facebook

Ранее в генконсульстве сообщили, что в больницах остаются восемь россиян, у них ушибы и травмы различной степени тяжести.