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РИА Новости

В ДТП в Турции пострадали двое несовершеннолетних россиян

21:16 21.09.2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Двадцать два российских туриста пострадали в аварии с автобусом в турецкой Аланье, среди них есть двое несовершеннолетних, сообщили в генконсульстве РФ.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших в ДТП с автобусом в Анталье. Авария произошла в 6.00 по местному времени во время трансфера в аэропорт. Автобус перевозил российских туристов, находившихся на отдыхе в курортной зоне Кемера.
"В результате инцидента, причины которого выясняются трафиковой полицией, пострадали 22 российских туриста. Из них 7 человек отказались от медицинской помощи, были транспортированы в аэропорт и вылетели в Россию. Пятнадцать человек, в том числе двое несовершеннолетних, машинами скорой помощи были доставлены в различные медучреждения Антальи", — говорится в сообщении российского генконсульства в Facebook.
Ранее в генконсульстве сообщили, что в больницах остаются восемь россиян, у них ушибы и травмы различной степени тяжести.
"По информации врачей, жизни пострадавших ничто не угрожает, их общее состояние удовлетворительное, им оказывается необходимая медицинская помощь. Генконсульство с момента инцидента находится в контакте с администрацией больниц, представителями страховой и туристической компании", — добавили в дипмиссии.
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