В Венгрии в грузовом контейнере из Сербии нашли 38 мигрантов

БЕЛГРАД, 21 сен – РИА Новости. Полиция Венгрии обнаружила в железнодорожном контейнере на границе с Сербией 38 нелегальных мигрантов, передает РТС.
"Венгерская полиция на пограничной железнодорожной станции Келебия в грузовом контейнере обнаружила 38 мигрантов. Тридцать шесть из них сообщили, что афганцы, еще два - что эритрейцы", - передает телеканал.
Поскольку никто из обнаруженных не имел документов для пребывания в Венгрии, они были направлены в приемный центр Томпа-Келебия на границе.
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