Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

Самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", передает корреспондент РИА Новости.

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.

Он также добавил, что для многих из них это первое собственное жилье.

Департамент информполитики Свердловской области сообщил, что члены экипажа получили ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье. Все квартиры находятся в одном подъезде, на разных этажах. Жилье уже с мебелью и необходимой бытовой техникой.

Куйвашев еще раз поблагодарил экипаж за их героический поступок, проявленные профессионализм и мастерство.

"Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание", - приводятся в сообщении слова командира самолета Дамира Юсупова.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте около 30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.