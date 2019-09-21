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РИА Новости

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

21:03 21.09.2019 (обновлено: 22:02 21.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", передает корреспондент РИА Новости.
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
17 сентября, 12:58РИА Новости
"Уральские авиалинии" опровергли сообщения об уходе пилота аварийного А321
Он также добавил, что для многих из них это первое собственное жилье.
Департамент информполитики Свердловской области сообщил, что члены экипажа получили ключи от однокомнатных квартир в новом доме в микрорайоне Краснолесье. Все квартиры находятся в одном подъезде, на разных этажах. Жилье уже с мебелью и необходимой бытовой техникой.
Куйвашев еще раз поблагодарил экипаж за их героический поступок, проявленные профессионализм и мастерство.
"Хочу выразить благодарность от всего экипажа губернатору за такой подарок и большое к нам внимание", - приводятся в сообщении слова командира самолета Дамира Юсупова.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте около 30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
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Евгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Я рад, что у нас что то сдвинулось в области оценки профессиональности работников. Но, что то как то настораживает, у нас только один экипаж является профессионалами???
21 сентября, 21:56
Rog Guka
36111010
Такие метаморфозы! Кабы не то авиапроисшествие, были бы безвестными членами экипажа - без наград, премий, квартир! Манна небесная просыпалась на них... Грешным делом думаешь, что счастливый билет вытянули благодаря птичкам)))
21 сентября, 22:14
Александр К.
13310323
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