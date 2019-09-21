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РИА Новости

СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью, уверен Путин

20:53 21.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям фестиваля журналистов "Вся Россия – 2019", отметив роль СМИ в диалоге между гражданами страны и властью.
"Сегодня средства массовой информации служат действенным механизмом общественного контроля. Активизируют прямой предметный диалог между гражданами и властью. И не только по делу, результативно критикуют её представителей, но и являются организаторами полезных инициатив", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи
18 октября 2018, 16:22Медиавойны
Россия выигрывает конкуренцию с мировыми СМИ, заявил Путин
Фестиваль журналистов "Вся Россия – 2019" проходит в Сочи с 21 по 27 сентября.
Президент отметил, что форум объединяет корреспондентов, обозревателей, редакторов, руководителей масс-медиа со всей России. Он даёт широкие возможности для дискуссий, обмена мнениями о достижениях и проблемах профессиональной деятельности, о настоящем и будущем региональных СМИ. В том числе в сфере "обратной связи".
По словам Путина, нынешняя позиция СМИ помогает органам местного самоуправления, региональным командам управленцев более эффективно решать проблемы, волнующие людей, а также повышает заинтересованность и стремление самих жителей включаться в реализацию социальных и общественно значимых проектов.
Глава государства добавил, что благодаря этому растет качество и влияние отечественных СМИ, "которым принадлежит огромная роль в продвижении нашей страны к масштабным целям развития".
"Желаю всем участникам традиционного фестиваля в Сочи успешной, продуктивной работы и всего самого доброго", - заключил Путин.
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Владимир ПутинОбщество
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