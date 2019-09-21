Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T20:52Z
https://ria.ru/20190921/1558966798.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_5a6b30fcd1135a0690ea1eb5366d07b0.jpg
РИА Новости

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Омске

20:52 21.09.2019
749
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"При разборе в завалах на месте пожара частного жилого дома по адресу 5-й Крымский переулок обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще один пострадавший в результате пожара в тяжелом состоянии с ожогами госпитализирован в больницу. К тушению пожара привлекались 34 человека и 7 единиц техники.
Пожар
Вчера, 16:45РИА Новости
В Кургане загорелся трансформатор
232202
Обсудить 0
ОмскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
РИА
Новости
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Удмуртии три человека погибли при пожаре в доме
Тушение пожара
В Херсоне загорелось ремонтируемое судно
Полиция
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
СМИ активизируют прямой диалог между гражданами и властью, уверен Путин
Киев
Помощник Зеленского: "Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины соболезнует семьям погибших в ДТП в Одесской области
Стоп-кадр видео СК, снятое во время обысков у обвиняемого в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске
Опубликовано видео обысков у сотрудника спецсвязи, застрелившего коллег
Сотрудники венгерской полиции
В Венгрии в грузовом контейнере из Сербии нашли 38 мигрантов
Саранда, Албания
В Албании при землетрясении были ранены более 40 человек
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Эрдоган не исключил возможности покупки американских комплексов Patriot
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Тегеран призвал Эр-Рияд покончить с войной в Йемене
Скорая помощь у больницы в Турции
В Анталье перевернулся автобус с россиянами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Источник: пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков
10:33Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
10:32Мэрия Владивостока проверит торговые центры после пожара в ТЦ "Максим"
10:20В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
10:17В Японии и Южной Корее отменили более 900 авиарейсов из-за циклона
10:09Выяснилось, чем российские туристы отличаются от иностранных
10:00Московские аэропорты отменяют рейсы из-за плохой погоды
09:54В ДНР заявили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:51ДНР готова бесплатно передать Сирии проект диспетчерской "скорой помощи"
09:39ДНР впервые приняла участие в выставке, посвященной восстановлению Сирии
09:39Число туристов в Москве в 2019 году может превысить 24 миллиона человек
09:34В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
09:29Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
09:21Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии
09:19Шойгу рассказал, когда началось возрождение российской армии
09:17Шойгу ответил на слова Кудрина о "раздутом" оборонном бюджете
09:16Шойгу насчитал 170 военных баз США по всему миру
09:14Шойгу признался, что совсем не употребляет спиртное
09:13Шойгу назвал свою главную мечту
09:12Мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, считает Шойгу
Лента новостейМолния