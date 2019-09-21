Два человека погибли при пожаре в частном доме в Омске

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"При разборе в завалах на месте пожара частного жилого дома по адресу 5-й Крымский переулок обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще один пострадавший в результате пожара в тяжелом состоянии с ожогами госпитализирован в больницу. К тушению пожара привлекались 34 человека и 7 единиц техники.
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