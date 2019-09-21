Два человека погибли при пожаре в частном доме в Омске

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал при пожаре в двухквартирном частном жилом доме в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"При разборе в завалах на месте пожара частного жилого дома по адресу 5-й Крымский переулок обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.