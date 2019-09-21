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РИА Новости

Египетские реставраторы восстановят позолоту саркофага Тутанхамона

20:49 21.09.2019
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© РИА Новости / Надим ЗуауиПозолоченный саркофаг Тутанхамона в реставрационной мастерской нового Египетского музея у пирамид Гизы в Каире
Позолоченный саркофаг Тутанхамона в реставрационной мастерской нового Египетского музея у пирамид Гизы в Каире
© РИА Новости / Надим Зуауи
КАИР, 21 сен - РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Специалисты реставрационных мастерских строящегося Большого египетского музея у пирамид Гизы начали восстановление поврежденных позолоченных пластин саркофага фараона Тутанхамона (правителя XVIII династии фараонов, 1332-1323 года до нашей эры), перевезенного некоторое время назад в Каир из усыпальницы царя в Луксоре на юге Египта.
Как заявил в субботу журналистам глава Высшего совета по делам древности Мустафа аль-Вазири, "частички позолоты сначала внимательно изучаются, затем соединяются между собой и крепятся именно на то место, где они находились изначально". Реставраторы уверяют, что это очень трудоемкая и скрупулезная работа, для завершения которой понадобятся многие недели.
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Около двух месяцев назад позолоченный саркофаг Тутанхамона впервые почти за сто лет покинул Долину Царей в Луксоре и был доставлен в египетскую столицу. Ученые сообщили, что имеющий деревянную основу бесценный памятник серьезно пострадал от влажности за те десятилетия, что он находился в открытой гробнице без консервации. В частности, у саркофага в нескольких местах повреждена деревянная основа и покрывающие ее золотые пластины. После доставки в Каир саркофаг прошел трехнедельную стерилизацию прежде, чем поступил в руки реставраторов.
По словам аль-Вазири, в министерстве по делам древности уверены, что "опыт и мастерство египетских реставраторов помогут восстановить позолоченный саркофаг до того состояния, каким он был изготовлен древними египтянами, а не на момент его обнаружения в начале прошлого века". "Вы никогда не задумывались, почему археолог Говард Картер перенес все артефакты из гробницы, а позолоченный саркофаг оставил на месте? Я думаю, что плачевное состояние не позволяло его транспортировать", - пояснил аль-Вазири.
© РИА Новости / Надим ЗуауиПозолоченный саркофаг Тутанхамона в реставрационной мастерской нового Египетского музея у пирамид Гизы в Каире
Позолоченный саркофаг Тутанхамона в реставрационной мастерской нового Египетского музея у пирамид Гизы в Каире
© РИА Новости / Надим Зуауи
Позолоченный саркофаг Тутанхамона в реставрационной мастерской нового Египетского музея у пирамид Гизы в Каире
Планируется, что позолоченный саркофаг Тутанхамона после реставрации будет выставлен вместе с сокровищами из гробницы в строящемся Большом египетском музее. Каменный саркофаг и мумия Тутанхамона пока останутся в Долине Царей.
Не тронутую грабителями гробницу Тутанхамона обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году. Эта находка стала одной из главных сенсаций в египтологии.
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