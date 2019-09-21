Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.

Он отметил, что есть разница между искусственной комой, в которую ввели актрису, и комой, вызванной опухолью мозга. В первом случае пациента вводят в бессознательное состояние специально, чтобы лечение было более эффективным.

"Если же человек впал в кому от глиобластомы, то маловероятно, что там что-то поможет уже. Эти две комы — две разные вещи абсолютно", — пояснил нейрохирург в интервью "КП"

Он добавил, что нет ничего удивительного в том, что актрису перевели из отделения реанимации.

"Такое может быть. Это зависит от лечения, от размера опухоли", — отметил врач.

Саникидзе отметил, что глиобластома по-разному реагирует на химиотерапию и облучение — на это влияют генетические возможности организма. Кроме того, генетика и расположение опухоли определяют, сколько человек проживет с этим заболеванием и какие изменения будут происходить с пациентом.

"Если опухоль находится в стволе головного мозга (через ствол проходят все сообщающиеся пути, через которые головной мозг сообщается с основным телом), тогда у человека не будут двигаться рука, нога и так далее. Если опухоль, например, в правой или левой лобной доле, то человек ходит, передвигается. Часто самостоятельно такие пациенты ходят в наш институт имениБурденко на облучение, на химиотерапию. И живут полноценной жизнью до какого-то этапа", — объяснил нейрохирург.

В конце августа в СМИ появились сообщения о резком ухудшении состояние здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, а врачи "бессильны". Откуда у него эти данные, он не уточнил.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позднее появилась информация, что телеведущая пришла в сознание и дышит самостоятельно. Актрису якобы перевели в общую палату. Близкие косвенно подтвердили, что Заворотнюк находится в больнице, однако ее представители отказываются от комментариев.