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РИА Новости
Культура

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

20:28 21.09.2019 (обновлено: 20:31 21.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкА.Заворотнюк после церемонии вручения премии "Женщина года Glamour 2009"
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
Он отметил, что есть разница между искусственной комой, в которую ввели актрису, и комой, вызванной опухолью мозга. В первом случае пациента вводят в бессознательное состояние специально, чтобы лечение было более эффективным.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
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"Если же человек впал в кому от глиобластомы, то маловероятно, что там что-то поможет уже. Эти две комы — две разные вещи абсолютно", — пояснил нейрохирург в интервью "КП".
Он добавил, что нет ничего удивительного в том, что актрису перевели из отделения реанимации.
"Такое может быть. Это зависит от лечения, от размера опухоли", — отметил врач.
Саникидзе отметил, что глиобластома по-разному реагирует на химиотерапию и облучение — на это влияют генетические возможности организма. Кроме того, генетика и расположение опухоли определяют, сколько человек проживет с этим заболеванием и какие изменения будут происходить с пациентом.
"Если опухоль находится в стволе головного мозга (через ствол проходят все сообщающиеся пути, через которые головной мозг сообщается с основным телом), тогда у человека не будут двигаться рука, нога и так далее. Если опухоль, например, в правой или левой лобной доле, то человек ходит, передвигается. Часто самостоятельно такие пациенты ходят в наш институт имениБурденко на облучение, на химиотерапию. И живут полноценной жизнью до какого-то этапа", — объяснил нейрохирург.
Актриса Анастасия Заворотнюк
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Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы
В конце августа в СМИ появились сообщения о резком ухудшении состояние здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, а врачи "бессильны". Откуда у него эти данные, он не уточнил.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позднее появилась информация, что телеведущая пришла в сознание и дышит самостоятельно. Актрису якобы перевели в общую палату. Близкие косвенно подтвердили, что Заворотнюк находится в больнице, однако ее представители отказываются от комментариев.
В воскресенье журналист Сергей Майоров заявил, что Заворотнюк перенесла вторую операцию, она остается в тяжелом состоянии, но "все может еще обойтись".
Андрей Разин
16 сентября, 21:46Культура
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КультураШоу-бизнесИнститут нейрохирургии имени академика Н. Н. БурденкоАнастасия ЗаворотнюкМосква
Популярные комментарии
по стопам бари алибасовича пошла?
21 сентября, 22:30
НКНиколай Кfh
24110127
Похоже опять самопиар.
21 сентября, 22:07
KKlenowiy.klen
11020122
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