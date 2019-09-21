В Албании при землетрясении были ранены более 40 человек

АФИНЫ, 21 сен - РИА Новости. Более 40 человек ранены, не менее десяти зданий разрушены в результате землетрясения в Албании, сообщает издание Более 40 человек ранены, не менее десяти зданий разрушены в результате землетрясения в Албании, сообщает издание iefimerida.gr со ссылкой на албанские СМИ.

Двойное землетрясение произошло в субботу. Первые подземные толчок зафиксирован в 14.04 по времени UTC (17.04 мск). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Через несколько минут, в 17.15 мск, произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1.

Ранения получили 44 человека. Не менее десяти домов разрушены, многие повреждены, в том числе в столице Албании Тиране.

Наибольший ущерб нанесен поселку Хелмес примерно в 10 километрах от Тираны, сообщает издание. Пострадали электросети и сети мобильной связи.