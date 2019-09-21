Помощник Зеленского: "Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. "Формула Штайнмайера", которая регулирует порядок проведения выборов в Донбассе, ляжет в основу соответствующего законопроекта, сообщил в субботу помощник президента Украины Андрей Ермак.

"Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", - написал он в Facebook.

Ермак отметил, что ничего не будет делаться без ведома общества, и имплементация формулы содержит несколько этапов.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.