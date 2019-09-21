Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T19:38Z
https://ria.ru/20190921/1558965612.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1036x0_80_0_0_5aa902112e446bae8bef4200b80ff615.jpg
РИА Новости

Помощник Зеленского: "Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта

19:38 21.09.2019
1516
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. "Формула Штайнмайера", которая регулирует порядок проведения выборов в Донбассе, ляжет в основу соответствующего законопроекта, сообщил в субботу помощник президента Украины Андрей Ермак.
"Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", - написал он в Facebook.
Виктор Медведчук
20 сентября, 23:07РИА Новости
Медведчук считает "формулу Штайнмайера" пунктами Минских соглашений
Ермак отметил, что ничего не будет делаться без ведома общества, и имплементация формулы содержит несколько этапов.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Вид города Минска
20 сентября, 13:38РИА Новости
В МИД Украины объяснили, почему Киев не подписал "формулу Штайнмайера"
7141031
Обсудить 3
Андрей ЕрмакФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
РИА
Новости
Скорая помощь на Украине
На Украине полицейские пострадали при попытке разблокировать вагоны с углем
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI оценил подлодки "Борей", способные сделать США "необитаемыми"
Лента
новостей
Стивен Вебер и Кенеша Антуан
Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
Скорая помощь у больницы в Турции
В Анталье перевернулся автобус с россиянами
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
Машина полиции. Архивное фото
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
Вид города Минска
В МИД Украины объяснили, почему Киев не подписал "формулу Штайнмайера"
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Особый статус Донбасса в итоге могут отобрать, заявил сенатор Рыжков
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Порошенко попытался оправдаться за то, что не обменял Сенцова
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии открытия V Международного военно-технического форума Армия-2019
Шойгу прокомментировал призыв украинских экстремистов к войне с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Порошенко заявил, что готов встретиться с Зеленским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Источник: пираты освободили захваченных у Камеруна российских моряков
10:33Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
10:32Мэрия Владивостока проверит торговые центры после пожара в ТЦ "Максим"
10:20В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из Иордании и Ливана
10:17В Японии и Южной Корее отменили более 900 авиарейсов из-за циклона
10:09Выяснилось, чем российские туристы отличаются от иностранных
10:00Московские аэропорты отменяют рейсы из-за плохой погоды
09:54В ДНР заявили о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:51ДНР готова бесплатно передать Сирии проект диспетчерской "скорой помощи"
09:39ДНР впервые приняла участие в выставке, посвященной восстановлению Сирии
09:39Число туристов в Москве в 2019 году может превысить 24 миллиона человек
09:34В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
09:29Порошенко оценил свои шансы оказаться в тюрьме
09:21Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии
09:19Шойгу рассказал, когда началось возрождение российской армии
09:17Шойгу ответил на слова Кудрина о "раздутом" оборонном бюджете
09:16Шойгу насчитал 170 военных баз США по всему миру
09:14Шойгу признался, что совсем не употребляет спиртное
09:13Шойгу назвал свою главную мечту
09:12Мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, считает Шойгу
Лента новостейМолния