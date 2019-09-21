В ЛНР заявили об обстреле из гранатометов со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее сообщалось о двух обстрелах территории республики со стороны ВС Украины с начала суток.

"В 14.20 по местному времени вооруженные формирования Украины возобновили огневую активность, выпустив восемь гранат из гранатомётов по населенному пункту Калиново", - сообщили в пресс-службе.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.