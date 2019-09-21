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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле из гранатометов со стороны силовиков

19:33 21.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее сообщалось о двух обстрелах территории республики со стороны ВС Украины с начала суток.
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"В 14.20 по местному времени вооруженные формирования Украины возобновили огневую активность, выпустив восемь гранат из гранатомётов по населенному пункту Калиново", - сообщили в пресс-службе.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
В ведомстве уточнили, что подразделения Народной милиции ЛНР придерживаются "режима тишины" и соблюдают минские договоренности.
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