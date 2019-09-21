Челябинские власти выделят помощь женщине, родившей в Турции ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение направить 300 тысяч рублей местной жительнице, у которой на отдыхе в Турции родился ребенок и который до сих пор находится в турецкой клинике, сообщила в субботу пресс-служба губернатора региона.

Как сообщал Минздрав региона, жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха в Турции 18 августа. В Минздрав обратились родственники женщины с просьбой оказать помощь. Ведомство сделало запрос в консульство Турции, по информации клиники, ребенка сейчас нельзя перевозить.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение выделить 300 тысяч рублей семье, у которой родился ребенок на территории Турции. Эта сумма будет направлена на погашение задолженности перед турецкой клиникой, которую не смогла покрыть страховая компания", - говорится в сообщении.

Как только врачи разрешат транспортировку ребенка, он прибудет в Челябинск, вся необходимая медицинская помощь ему и маме будет оказана, уточняется в сообщении.