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РИА Новости

Челябинские власти выделят помощь женщине, родившей в Турции ребенка

19:24 21.09.2019
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© AP Photo / DHA-Depo PhotosБольница, Турция
Больница, Турция
© AP Photo / DHA-Depo Photos
Больница, Турция. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение направить 300 тысяч рублей местной жительнице, у которой на отдыхе в Турции родился ребенок и который до сих пор находится в турецкой клинике, сообщила в субботу пресс-служба губернатора региона.
Как сообщал Минздрав региона, жительнице Челябинска провели экстренное кесарево сечение во время отдыха в Турции 18 августа. В Минздрав обратились родственники женщины с просьбой оказать помощь. Ведомство сделало запрос в консульство Турции, по информации клиники, ребенка сейчас нельзя перевозить.
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение выделить 300 тысяч рублей семье, у которой родился ребенок на территории Турции. Эта сумма будет направлена на погашение задолженности перед турецкой клиникой, которую не смогла покрыть страховая компания", - говорится в сообщении.
Отделение реанимации новорожденных
5 сентября, 10:29РИА Новости
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Как только врачи разрешат транспортировку ребенка, он прибудет в Челябинск, вся необходимая медицинская помощь ему и маме будет оказана, уточняется в сообщении.
Как сообщала в начале сентября пресс-служба челябинского омбудсмена, к уполномоченному поступило обращение Дмитрия Михайлова, супруга которого 18 августа во время отдыха в Турции на 6,5 месяце родила ребенка. Сейчас ребенок находится в государственной клинике под наблюдением врачей, до выписки малышу нужно еще 4-6 недель провести там. Каждый день содержания обходится в 30 тысяч рублей, сообщалось, что сумма долга составляла 600 тысяч рублей.
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Алексей ТекслерТурцияРоссияЧелябинская областьОбщество
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